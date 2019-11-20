重光盃少棒／中平再見安打 龜山挑戰3連霸失利

2019-11-20 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



桃市中平少棒隊奪下隊史首冠，小朋友都笑得很開心。圖／重光盃大會提供 分享 facebook 重光盃少棒邀請賽今天進行最後一天賽事，冠軍戰上演「桃園內戰」，桃園市中平國小六局下靠三棒石晨廷揮出再見安打，以六比五擊敗龜山國小，奪下隊史首座冠軍，龜山挑戰三連霸夢碎。

龜山連續四年打進冠軍戰，2016年不敵台東縣紅葉國小，前年、去年都擊敗中平，今年三度「桃園內戰」，中平終於扳回一城，總教練李國強說：「我個人沒有把盃賽的冠軍看得太重，值得欣慰是小朋友未在落後時放棄，這座冠軍證明我們有進步。」

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中平、龜山爭霸戰，雙方打完前四局3：3平手，中平五局下再下一城，但龜山六局上靠宋書桓揮出兩分打點安打，反以5：4超前。

宋書桓後援1.1局，六局下兩出局後，被中平二棒廖承緯、三棒石晨廷連揮安打失兩分，龜山終場一分之差落敗，石晨廷說：「我很清楚記得去年的比數（冠軍戰2：14落敗），賽前就很想報仇，只是龜山真的很強，每次對他們都打不好，所以最後特別感動。」