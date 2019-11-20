親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

韓辦提告 壹週刊：從未指稱韓國瑜夫婦持有大安區房產

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

運動筆記與你一起用跑步守護地球唐星兒路跑~理解與支持
健行筆記玉山主峰最後200公尺，每一步都會浮出人生跑馬燈【桃園復興】秋陽下森林尋幽．東眼山連走親子峰步道
NBA今日最佳球員- Anthony Davis (11月20日)賽事精華- 湖人 vs. 雷霆 (11月20日)

6搶1／5天5連戰賽程出爐 中華首戰可望對澳洲

2019-11-20 20:13聯合報 記者藍宗標／即時報導

明年六搶一奧運資格賽公布賽程，各隊都打5連戰。圖／取自WBSC臉書
明年六搶一奧運資格賽公布賽程，各隊都打5連戰。圖／取自WBSC臉書
分享
中華隊在世界12強棒球賽爭取東京奧運門票失利，明年四月一日到五日在台中洲際、斗六球場進行的六搶一奧運資格賽成為最後希望，儘管參賽隊伍還有三隊未定，世界棒壘球總會（WBSC）今天提前公布賽程，中華隊四月三日對決荷蘭、五日最後一戰和中國大陸交手。

六搶一奧運資格賽目前確定參賽的球隊包括中華、大陸、荷蘭，另三隊將是大洋洲代表、兩個美洲代表，大洋洲可望由澳洲參賽。

東京奧運棒球賽只有六個參賽名額，除了地主日本隊保障晉級，以色列、南韓、墨西哥也搶到門票，最後兩席將在明年三月美洲區資格賽、四月六搶一奧運資格賽各產生一隊。

WBSC今天在日本大阪開會，中華職棒、中華棒協都派代表出席，明年參加六搶一奧運資格賽的六隊，都將進行五連戰，中間未有休兵日，對中華隊形成更嚴酷的考驗，必須要有五名先發手才行。

中華隊從明年四月一日起，在短短五天內依序和大洋洲代表、美洲區資格賽第三名、荷蘭、美洲區資格賽第二名、中國交手。

中華隊棒球棒協

相關新聞

重光盃少棒／中平再見安打 龜山挑戰3連霸失利

2019-11-20 21:13

少棒／台彩威力盃冠軍100萬 非職棒賽最高獎金

2019-11-20 19:44

中職／周思齊送球員到沖繩 教育比打球重要

2019-11-20 15:33

日職／張奕留大阪自主訓練 明年想拚完封

2019-11-20 10:53

日職／蕭一傑向火腿請辭 王柏融得另找隨身翻譯

2019-11-20 09:05

重光盃少棒／龜山單日兩勝進4強 挑戰3連霸

2019-11-19 19:18

日職／今年重現赴美熱潮 4人叩關大聯盟

2019-11-19 12:24

棒球／徐生明少棒賽開跑 張育成助陣

2019-11-19 00:11

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

日職／進行重建球隊 找名投當監督成新潮流

2019-11-04 07:00

日職／再送新監督大禮 養樂多補強助高津臣吾

2019-10-31 07:00

中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺　

2019-10-30 07:00

Lamigo告別透露球迷流失警訊 中職必須正視

2019-10-30 07:00

日職／買得多不如養得好 巨人還要再搶球員？

2019-10-29 07:00

日職／C咖福田秀平超搶手 攪亂各隊FA佈局

2019-10-28 07:00

亞土維、卡布雷拉故鄉 一窺委內瑞拉少棒生態

2019-10-24 07:00

台電左投王宗豪—為大賽而生的業餘王牌

2019-10-24 07:00

業餘投手亞錦賽發光 職棒養成相形見絀

2019-10-23 07:00

日職／驚速周東佑京來襄助 成就諸葛公康神調度

2019-10-22 07:00

日職／為王貞治而戰 軟銀不怕悲劇結局重演

2019-10-21 07:00

中職／恰恰引退、桃猿轉賣 明年票房嚴酷考驗

2019-10-21 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／安東尼回歸首秀10分 拓荒者不敵鵜鶘

2019-11-20 11:31

NBA／對30隊都繳大三元 詹皇搶先衛少成第一人

2019-11-20 15:11

NBA／安東尼轉戰拓荒者改穿00號 IG曝原由

2019-11-20 09:48

NBA／詹皇大三元、AD34分 率湖人奪5連勝

2019-11-20 14:34

NBA／勇士終於贏了 宰灰熊中止7連敗

2019-11-20 11:59

NBA／不知創大三元紀錄 詹皇：以為教練要虧我

2019-11-20 16:20

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

NBA／為何選擇拓荒者 安東尼：一切透明化

2019-11-20 14:22

破百球後續投變數多 臨場應變才是真功夫

2019-11-20 07:00

NBA／莫蘭特季初一鳴驚人 柯爾：有艾佛森味道

2019-11-20 13:15

日職／蕭一傑向火腿請辭 王柏融得另找隨身翻譯

2019-11-20 09:05

NBA／「跨下過人」成招牌 楊恩：5年級就用

2019-11-20 11:00

12強／拚6搶1沒問題 吳昇峰「愈多人愈想表現」

2019-11-19 23:54

NBA／看不到安東尼回歸秀 詹姆斯喊可惜

2019-11-20 10:09

6搶1／5天5連戰賽程出爐 中華首戰可望對澳洲

2019-11-20 20:13

NBA／安東尼00號戰袍回歸 過去一年如雲霄飛車

2019-11-20 08:48

NBA／家有喜事暫別球隊 教頭稱卡特回歸在即

2019-11-20 12:30

NBA／甜瓜失業一年才復出 隊友從小看他打球

2019-11-20 15:54

NBA／比爾續留巫師 稱深受諾維茨基與艾倫啟發

2019-11-20 13:52

日職／張奕留大阪自主訓練 明年想拚完封

2019-11-20 10:53

MLB／布勒不滿意媒體照片 貝林格虧：你就長這樣

2019-11-20 08:07

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

12強／王威晨抗壓入選明星隊 王光輝：比我行

2019-11-20 17:30

NBA／高手在民間 10歲湖人迷投籃讓全場驚呆了

2019-11-20 17:51

NBA／布朗重掌澳洲兵符 子弟兵西蒙斯有望助拳

2019-11-20 12:14

NBA／挑戰判決成功 快艇教頭笑稱對新制改觀

2019-11-20 00:13

挺棒進東奧／跑壘瑕疵多 6搶1沒本錢再犯錯

2019-11-20 00:08

12強／王光輝為王威晨打氣 走職棒這條路要甘願

2019-11-20 19:11

MLB／想回鍋教頭無人問津 索夏處之泰然

2019-11-20 16:18

NBA／生涯新高7記三分彈 波格丹諾維奇率國王射日

2019-11-20 16:20

12強／林凱威感謝3學長指導 陳禹勳教他玩弄打者

2019-11-20 18:02

中職／周思齊送球員到沖繩 教育比打球重要

2019-11-20 15:33

自由車／馮俊凱遞補進東奧 中華隊已達20席

2019-11-19 23:48

光州羽賽／寶島內戰出線 李許配率先闖關

2019-11-19 21:36

NBA／今日戰績表 湖人力克雷霆拉出5連勝全聯盟居首

2019-11-20 14:52

足球／深耕基層獲肯定 呂桂花獲頒最佳草根足球領袖

2019-11-20 14:59

HBL／男預賽明開打 「全村希望」新屋挑戰兩山

2019-11-20 00:11

光州羽賽／輕取丹麥好手 王子維直落二闖關

2019-11-20 16:25

亞青拳擊賽／柯媛蒨稱冠 台灣首位摘金女拳王

2019-11-20 11:40

足球／六隊通過俱樂部認證 台中藍鯨開女足先例

2019-11-20 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top