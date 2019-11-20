少棒／台彩威力盃冠軍100萬 非職棒賽最高獎金
2019-11-20 19:44
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
花蓮台彩威力盃全國少棒賽今年邁入第七屆賽事，全國共有21隊參賽，包括地主花蓮縣紅、藍兩隊，12月5日正式開打，冠軍隊可獲100萬元獎金，獎勵金額是所有三級、業餘比賽最高。
過去六屆賽事，桃園市（含未升格前的桃園縣）、台東縣各獲三次冠軍，台東縣今年將挑戰三連霸，嘉義市、連江縣則是「唯二」未派球隊參賽的縣市。
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中國信託慈善基金會董事黃志宜、台灣彩券公司總經理蔡國基、前職棒球星王光輝、劉義傳、職棒好手林凱威、江忠城、黃恩賜今天一起在記者會亮相，世界12強賽國手林凱威鼓勵小朋友：「做自己喜歡做的事，別害怕，打球雖很辛苦，只要有興趣就不累。」
中信兄弟隊投手江忠城強調「有夢最美」，希望小朋友把目標放在遠方，別放棄、一直做下去，黃恩賜也說：「打棒球是想改善家庭經濟，教練也會教導做人處事，感謝花蓮培養我。」
台彩威力盃2013年開打，一位威力彩得主出身花蓮，捐出1.2億元給花蓮縣政府，回饋基層棒運，每屆冠軍隊都獲100萬元獎金、亞軍50萬、季軍20萬，四到八名也有獎金。
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