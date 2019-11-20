少棒／台彩威力盃冠軍100萬 非職棒賽最高獎金

2019-11-20 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



花蓮台彩威力盃全國少棒賽12月5日開打，冠軍隊可獲100萬元獎金。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 花蓮台彩威力盃全國少棒賽今年邁入第七屆賽事，全國共有21隊參賽，包括地主花蓮縣紅、藍兩隊，12月5日正式開打，冠軍隊可獲100萬元獎金，獎勵金額是所有三級、業餘比賽最高。

過去六屆賽事，桃園市（含未升格前的桃園縣）、台東縣各獲三次冠軍，台東縣今年將挑戰三連霸，嘉義市、連江縣則是「唯二」未派球隊參賽的縣市。

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中國信託慈善基金會董事黃志宜、台灣彩券公司總經理蔡國基、前職棒球星王光輝、劉義傳、職棒好手林凱威、江忠城、黃恩賜今天一起在記者會亮相，世界12強賽國手林凱威鼓勵小朋友：「做自己喜歡做的事，別害怕，打球雖很辛苦，只要有興趣就不累。」

中信兄弟隊投手江忠城強調「有夢最美」，希望小朋友把目標放在遠方，別放棄、一直做下去，黃恩賜也說：「打棒球是想改善家庭經濟，教練也會教導做人處事，感謝花蓮培養我。」