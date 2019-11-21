日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再

才剛相隔5年之後奪回中央聯盟優勝的讀賣巨人隊，這個季後充滿了一股特別不安的氣氛，也將為2020年的中央聯盟戰局投下變數。

球團副代表兼編成負責人大塚淳弘宣布：「今年季後的FA補強結束！」在FA市場上鎖定的美馬學、鈴木大地這一投一打，確定分別轉隊到羅德以及樂天，巨人的FA補強不僅結束，也確定以失敗收場。這是巨人隊相隔7年再度出現的「FA零補強」，以傳統財大氣粗、只要鎖定就絕不空手而歸的巨人隊來說相當罕見。

羅德強打鈴木大地(右)在成為自由球員後轉戰樂天，然後樂天先發投手美馬學恰好投靠羅德，巨人想要補強兩人卻一個都得不到。 聯合報資料照片 分享 facebook

巨人對千葉羅德隊的鈴木大地開出約3年5億日幣的條件，不過樂天也不手軟，提出更優渥條件而挖角成功。鈴木大地今年球季打出0.288打擊率、15支全壘打、68分打點的生涯最佳成績，加上內外野都能守，少了他，巨人隊原本設定的新球季佈局受到不小影響。投手美馬學方面，雖然只有1年球季達到雙位數10勝，不過學能吃局數、穩定性高，是巨人很需要補強的先發戰力，同樣開出約3年5億日幣的合約，卻依然空手而回，被羅德橫刀奪愛成功。尤其巨人球團推出遊說的「王牌」原辰德監督親自出馬還是失敗，裡子面子皆輸，更是讓巨人軍招牌的亮度大減。

巨人監督原辰德親自出馬延攬美馬學，但馬到不成功，美馬學還是不願意去巨人。 歐新社資料照片 分享 facebook

過去只要是巨人想要的選手幾乎無往不利，如今卻優勢不再，太平洋球隊的競爭力大幅提升是一大主因。以樂天來說，在石井一久上任GM之後，挾著球團的豐厚資金以及他的人脈，這兩年相繼網羅了淺村榮斗、鈴木大地兩名強打，逐漸打破了巨人以及軟銀獨大的局面。另一方面，舉凡陽岱鋼、森福允彥、野上亮磨等過去幾年內從洋聯轉隊到巨人的選手，不是淪為板凳就是下到二軍，也打破了巨人球團過去對FA選手所產生的「金字招牌」魅力以及地位。

去年底原辰德回鍋走馬上任之後立即網羅丸佳浩、炭谷銀仁朗成功，也成了巨人在2019年奪回央聯優勝的關鍵。兩相對照之下，巨人這個季後鎖定的這對FA一投一打相繼失手，新人選秀會上第一輪指名的奧川恭伸也落空。更受創的是，本季以15勝、勝率0.789、奪三振188次奪下投手三冠王的山口俊，已經得到球團同意將以入札制度轉戰美國大聯盟。由於已經有多支球隊表達興趣，加上這是山口俊長年以來的夢想，因此離隊機會甚高，這將使巨人隊的投手戰力受到巨大的影響。

山口俊在12強賽表現不太理想，但還是宣佈將透過入札制度挑戰大聯盟，巨人投手戰力立刻受到影響。 美聯社資料照片 分享 facebook

從2013年開始，巨人隊逐年在FA市場上都有斬獲，相繼網羅到片岡治大、大竹寬（2013年）；金城龍彥、相川亮二（2014年）；脇谷亮太（2015年）；森福允彥、山口俊、陽岱鋼（2016年）：野上亮磨（2017年）；丸佳浩、炭谷銀仁朗（2018年）。這次是相隔7年再度沒有FA新戰力加入，2012年雖然也是相同的「FA零補強」，不過當年在新人選秀會上帶走了王牌投手菅野智之，大大加強先發戰力，加上杉內俊哉、內海哲也兩大強力左投在陣，最後完成了連霸。

讀賣巨人內部競爭激烈，想要搶到先發位置越來越困難，自由球員要加入前也會考慮這個問題。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在補強不順的情況下，接下來巨人隊只能指望新洋將的補強，以及培育出新生代選手，否則要力抗橫濱、廣島、阪神等球隊完成連霸，將有不小的隱憂。