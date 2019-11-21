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日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再

2019-11-21 07:00Hiyan

才剛相隔5年之後奪回中央聯盟優勝的讀賣巨人隊，這個季後充滿了一股特別不安的氣氛，也將為2020年的中央聯盟戰局投下變數。

球團副代表兼編成負責人大塚淳弘宣布：「今年季後的FA補強結束！」在FA市場上鎖定的美馬學、鈴木大地這一投一打，確定分別轉隊到羅德以及樂天，巨人的FA補強不僅結束，也確定以失敗收場。這是巨人隊相隔7年再度出現的「FA零補強」，以傳統財大氣粗、只要鎖定就絕不空手而歸的巨人隊來說相當罕見。

羅德強打鈴木大地(右)在成為自由球員後轉戰樂天，然後樂天先發投手美馬學恰好投靠羅...
羅德強打鈴木大地(右)在成為自由球員後轉戰樂天，然後樂天先發投手美馬學恰好投靠羅德，巨人想要補強兩人卻一個都得不到。 聯合報資料照片
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巨人對千葉羅德隊的鈴木大地開出約3年5億日幣的條件，不過樂天也不手軟，提出更優渥條件而挖角成功。鈴木大地今年球季打出0.288打擊率、15支全壘打、68分打點的生涯最佳成績，加上內外野都能守，少了他，巨人隊原本設定的新球季佈局受到不小影響。投手美馬學方面，雖然只有1年球季達到雙位數10勝，不過學能吃局數、穩定性高，是巨人很需要補強的先發戰力，同樣開出約3年5億日幣的合約，卻依然空手而回，被羅德橫刀奪愛成功。尤其巨人球團推出遊說的「王牌」原辰德監督親自出馬還是失敗，裡子面子皆輸，更是讓巨人軍招牌的亮度大減。

巨人監督原辰德親自出馬延攬美馬學，但馬到不成功，美馬學還是不願意去巨人。 歐新社...
巨人監督原辰德親自出馬延攬美馬學，但馬到不成功，美馬學還是不願意去巨人。 歐新社資料照片
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過去只要是巨人想要的選手幾乎無往不利，如今卻優勢不再，太平洋球隊的競爭力大幅提升是一大主因。以樂天來說，在石井一久上任GM之後，挾著球團的豐厚資金以及他的人脈，這兩年相繼網羅了淺村榮斗、鈴木大地兩名強打，逐漸打破了巨人以及軟銀獨大的局面。另一方面，舉凡陽岱鋼、森福允彥、野上亮磨等過去幾年內從洋聯轉隊到巨人的選手，不是淪為板凳就是下到二軍，也打破了巨人球團過去對FA選手所產生的「金字招牌」魅力以及地位。

去年底原辰德回鍋走馬上任之後立即網羅丸佳浩、炭谷銀仁朗成功，也成了巨人在2019年奪回央聯優勝的關鍵。兩相對照之下，巨人這個季後鎖定的這對FA一投一打相繼失手，新人選秀會上第一輪指名的奧川恭伸也落空。更受創的是，本季以15勝、勝率0.789、奪三振188次奪下投手三冠王的山口俊，已經得到球團同意將以入札制度轉戰美國大聯盟。由於已經有多支球隊表達興趣，加上這是山口俊長年以來的夢想，因此離隊機會甚高，這將使巨人隊的投手戰力受到巨大的影響。

山口俊在12強賽表現不太理想，但還是宣佈將透過入札制度挑戰大聯盟，巨人投手戰力立...
山口俊在12強賽表現不太理想，但還是宣佈將透過入札制度挑戰大聯盟，巨人投手戰力立刻受到影響。 美聯社資料照片
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從2013年開始，巨人隊逐年在FA市場上都有斬獲，相繼網羅到片岡治大、大竹寬（2013年）；金城龍彥、相川亮二（2014年）；脇谷亮太（2015年）；森福允彥、山口俊、陽岱鋼（2016年）：野上亮磨（2017年）；丸佳浩、炭谷銀仁朗（2018年）。這次是相隔7年再度沒有FA新戰力加入，2012年雖然也是相同的「FA零補強」，不過當年在新人選秀會上帶走了王牌投手菅野智之，大大加強先發戰力，加上杉內俊哉、內海哲也兩大強力左投在陣，最後完成了連霸。

讀賣巨人內部競爭激烈，想要搶到先發位置越來越困難，自由球員要加入前也會考慮這個問...
讀賣巨人內部競爭激烈，想要搶到先發位置越來越困難，自由球員要加入前也會考慮這個問題。 聯合報系資料照片
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在補強不順的情況下，接下來巨人隊只能指望新洋將的補強，以及培育出新生代選手，否則要力抗橫濱、廣島、阪神等球隊完成連霸，將有不小的隱憂。

讀賣巨人陽岱鋼

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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