中職／周思齊送球員到沖繩 教育比打球重要

2019-11-20 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



周思齊（左）獲得知名連鎖紅茶店贊助30萬元圓夢基金，「球芽基金」邁入第二年。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊老將周思齊創立「球芽基金」，去年送出兩名學生到日本沖繩興南高校，這項資助行動邁入第二年，獲得知名連鎖紅茶店贊助30萬元圓夢基金；周思齊表示，這讓年輕球員多了一個選擇教育的機會，棒球技能會隨著年紀停止，以後不一定要打職棒，教育才是最重要的事。

周思齊曾受「郭源治棒球獎學金」資助，成為職棒球員後，致力關懷花蓮地區基層棒球教育，相關棒球文化和傳承議題，他說：「去年前往沖繩就讀的兩名學生，都領到學校獎學金，其中一人還升上球隊一軍。」

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周思齊「球芽基金」資助年輕球員到日本，最大重點是教育。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

周思齊表示，這兩人都念正規班級、非體育班，由於日本學制和台灣不同，前往沖繩後有七個月的空窗期，這段期間先念語言學校，入學時初階日語沒有問題。

他說：「開學後的教育狀況最重要，球技還好，重點是把書念好。」

贊助單位除了提供30萬元圓夢基金，還贈送兩百本書，支持球芽基金的鼓勵閱讀計畫；負責人許宛汝表示，認識周思齊一陣子了，希望能為棒球盡一份心力，讓小朋友除了打球之外，也能透過閱讀增加視野，成為文武雙全的運動員。