日職／張奕留大阪自主訓練 明年想拚完封

2019-11-20 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



張奕已經回到母隊歐力士展開自主訓練，希望能在明年日職賽季投出完封比賽。 聯合報系資料照 分享 facebook

張奕歷經12強賽洗鍊成為台灣新王牌，不過剛抱回賽會投手大獎的他，沒隨著中華隊之旅結束而開起放假模式，他已經回到母隊歐力士展開自主訓練，希望能在明年日職賽季投出完封比賽。

對委內瑞拉和南韓兩場先發，張奕共繳出13.2局無失分，獲頒本屆最佳先發投手獎和防禦率王，但他並沒有跟隨中華隊光榮返台，而是回到大阪，把握年底時間持續訓練，他說，「等回到台灣後，會去找前輩們一起練球。」

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在12強賽接連突破自己極限，連續兩場刷出用球數新高，張奕表示，隊友給予運用下半身的建議收到幫助，「我試了之後，覺得是很好的收穫。」

明年六搶一資格賽將和日職開季撞期，張奕為中華隊助拳的機率不大，目前他把目標放在開幕能躋身歐力士先發輪值，並且一路待滿整季，「我想要站穩一軍，不希望被限制只投五局，目標是完封。」