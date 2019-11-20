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日職／蕭一傑向火腿請辭 王柏融得另找隨身翻譯

2019-11-20 09:05聯合報 記者吳敏欣／即時報導

去年底才隨王柏融赴日展開翻譯生涯，蕭一傑如今被媒體報導，已經向日職火腿請辭，將留台尋求其他發展，這也代表王柏融得重新尋找隨身夥伴。

蕭一傑是在去年球季結束後遭富邦悍將釋出，沒多久就獲得「轉行」機會，和展開旅日生涯的王柏融一同前進火腿，他在高中就前往日本就讀，又曾是2008年日職選秀阪神虎第一指名，被視為能輔佐王柏融征戰日職的最佳人選，當時連日媒都形容「大有來頭」。

日媒體育報知報導，蕭一傑在台灣球界找到新職務，決定從火腿退團，留在台灣工作，因此王柏融明年需要另找新的專屬翻譯，一同赴日打拚。

王柏融蕭一傑火腿

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