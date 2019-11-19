重光盃少棒／龜山單日兩勝進4強 挑戰3連霸

2019-11-19 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



重光盃少棒邀請賽今天在青年公園、觀山球場進行12場比賽，衛冕軍桃市龜山國小單日兩勝，先後以8：7擊敗北市東園、11：1輕取東縣新生，連續四年晉級四強，今年最大目標是完成三連霸。

⿔⼭對東園之戰二局上被攻下六分，一路在後苦追，⼆局下扳回三分，打完五局追成7：7平手，六局下兩出局後，再靠四棒林珺希再見安打險勝，東園總教練賴敏男氣到在場邊訓斥球員，甚⾄怒砸頭盔。

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「完全不會緊張，很興奮。」這是林珺希生涯第一支再見安打，他說：「上去之前，教練就⼀直⿎勵我，說我⼀定打得到，最後我也辦到了。」

龜山教練⼲易哲表示，有對⼩朋友說，落後沒關係，儘量給他們信⼼，林珺希那球，其實對⽅已有佈陣了，但他打得更遠。

⿔⼭第二戰和新⽣交手，全場揮出16⽀安打，提前在四局結束比賽，⼲易哲說：「學⽣比賽要三連霸，可遇不可求，不過這批孩⼦經驗都很豐富。」