12強／亞運屠韓提升層級 吳昇峰再扮最強銀行員

2019-11-19 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



中華隊32歲業餘投手吳昇峰，繼去年雅加達亞運擊敗南韓後，這次又在世界12強賽對美國之戰繳出優質內容，明年四月初在台灣開打的6搶1奧運資格賽，有機會再披國家隊戰袍，再拚一次「最強銀行員」傳奇。

中華隊明年徵召旅外球員參賽，由於碰到美、日職棒開季，恐怕會碰到不少障礙，吳昇峰從2012年起效力合庫隊，業餘身分加上近年在國際賽的好表現，再次入選中華隊的可能性不低。

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吳昇峰在12強賽對美國之戰先發6.2局，被揮出五支安打，飆出七次三振，失三分吞敗，投球內容受到肯定；中華隊老將王勝偉認為，這對他是很好的成長機會，以後投球更有經驗，知道什麼時間該做什麼事。

合庫總教練許順益表示，吳昇峰進步最多是去年亞運對南韓之戰（先發五局被揮出四支安打，失一分奪勝），這場比賽讓他自信心大增，完全提升層級。

許順益認為，吳昇峰從荷蘭港口盃奪冠開始，成熟度愈來愈好，歷經兩屆亞洲錦標賽、亞運、12強賽，一路都在中職培訓隊，全程參與整個過程，這兩、三年在各項國際賽都有代表性的表現。

他說：「吳昇峰一直期待更高水準的比賽，夢想和職棒球員在國家隊一起打拚，一定要投給大家看。」

許順益表示，吳昇峰的優勢是控球，有了控球才能配合情蒐，有一定的配球策略，對美國之戰奏效，可惜七局下被轟出全壘打由勝轉敗。