黑豹旗／錯過U18金牌中華隊 高二李展毅續拚國手

2019-11-19 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



李展毅錯過U18世界盃金牌，升上高二要拚回國手。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook 黑豹旗32強在天母棒球場上演台北市地主內戰，最後由大理高中以17：0，提前於5局淘汰景文高中，下一輪將和來自雲林的麥寮高中爭取8強門票。

後攻的大里高中只花4局就攻下17分，團隊合敲17支安打，第4棒的石偉誠和第五棒的林培緯都有猛打賞表現。

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曾入選U15世界盃國手的李展毅此役擔任第3棒，也敲出兩支安打，並在首局敲回全隊第一分的，但他不滿意地說，「沒有達到預期，前面幾場腳有傷沒上，今天打擊和守備的感覺都還沒回來。」

李展毅今年6月曾以超級高一生之姿入選U18世界盃中華培訓隊，可惜第一場比賽賽前練習就被球打傷鼻子，之後也影響到表現，導致沒能成為正選名單，只能在電視機前看U18中華隊在南韓拿到冠軍，「都是認識的人，很開心他們能奪下金牌，只可惜自己沒在裡面。」

U18培訓隊的挫敗，讓李展毅在高二的前兩項比賽受到影響，立德盃和桃園盃都沒有發揮該有實力，後來教練將他棒次往後調，才立刻開轟找回手感，續朝拚回國手的目標邁進，「今年接下來也滿多國際賽的，想要為國爭光。」

不同於許多台北市青少棒好手，升上高中後轉往其它縣市青棒勁旅就讀，李展毅從國中部直升大里高中。面對人才外流的情況，大理高中總教練黃文生表示，「只有中等的才會留下來，好的可能選擇去平鎮或穀保，我們也只能再練。」