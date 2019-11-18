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棒球／徐生明少棒邁入第7屆 張育成助教站台

2019-11-18 16:35聯合報 記者吳敏欣／即時報導

旅美球員張育成（左三）和師母謝榮瑤（左四）一同出席徐生明國際少棒賽記者會。記者吳...
旅美球員張育成（左三）和師母謝榮瑤（左四）一同出席徐生明國際少棒賽記者會。記者吳敏欣／攝影
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徐生明國際少棒賽邁向第七屆，今年戰火將自11月23日於高雄美濃點燃，延續往年都會邀請旅外球星當助教的傳統，這次請來美職印地安人隊張育成站台，他說一直都有在關注這項賽事，現在想跟自己過去遇到的師長一樣，鼓勵小朋友保持打球的興趣，不要中斷棒球夢。

張育成分享過來人經驗，小時候在台東偏鄉打球的他，曾差點放棄棒球，「那時候我們跟國中隊比賽，輸球都會被體罰，覺得很辛苦，後來是方穎豐校長說一句話『你如果不打球以後要做什麼』。」

從球員角度換成教練指導小朋友，讓張育成也回憶起過往，「想到小時候天真無邪沒壓力，想跟他們一樣開心打球。」國中時參加過關懷盃的他，對於張泰山教練印象最深刻，「他也是泰源國小校友，那時候有特別過來關心我們。」

本屆賽事共有32支隊伍共襄盛舉，其中兩支為日、韓球隊，日本派出的武藏府中為國內少棒冠軍，南韓的大邱玉山國小也是少年運動會王者，兩支勁旅前來挑戰，力阻龜山國小完成三連霸。

徐生明總教練遺孀謝榮瑤曾發願舉辦十屆賽事，象徵「十全十美」，如今邁入第七屆，雖然募款一年比一年困難，但感謝一路上遇到的貴人，讓她支撐至今。

徐生明棒球發展協會成立已經六年，終於在台北市成立辦公室，謝榮瑤特別感謝頂新集團「三董」魏應充幫忙，「在一次餐會中，他向雪芃廣告董事長謝中川講協會還沒有辦公室，如果可以，幫忙提燈照路一下，原本以為是場面話，沒想到真的圓夢了。」

張育成棒球徐生明

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