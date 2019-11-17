少棒／重光盃熱戰 台東新生逆轉新北興穀

2019-11-17 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



第11屆重光盃全國少棒錦標賽昨天開幕，比賽在青年公園棒球場及觀山球場進行，其中台東新生國小與新北興穀國小之戰打得激烈，靠著郭靖源戴敲出3分打點的再見安打，以6：5逆轉勝。

興穀在首局靠著安打與對手失誤攻下4分，5局上再添1分，以5：1領先新生，但戰況在5局下半風雲變色，新生開路先鋒兼隊長羅佑旌率先上壘，中心打線張旭、林育任安打串連，而郭靖源滿壘時敲出清壘的再見安打，助球隊逆轉收下勝利。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新生總教練張治軒透露，郭靖源「容易失神」，而他今天擔任二壘手，比賽中發生2次失誤，但關鍵時刻用打擊替球隊建功，賽後郭靖源興奮地說：「我知道我前面表現不好，所以最後上去的時候有點緊張，但隊友都在幫我加油。」

至於桃園中平國小連兩年爭冠失利，昨天搶下首勝後，今天對上高雄中正國小，前兩局猛灌17分，終場19：1提前4局結束比賽。先發投手簡兆蔚、後援胡承頡各投2局，全場沒被敲出安打，僅在第3局因連續保送丟掉1分。