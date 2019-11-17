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少棒／重光盃熱戰 台東新生逆轉新北興穀

2019-11-17 20:20聯合報 記者葉姵妤／即時報導

第11屆重光盃全國少棒錦標賽昨天開幕，比賽在青年公園棒球場及觀山球場進行，其中台東新生國小與新北興穀國小之戰打得激烈，靠著郭靖源戴敲出3分打點的再見安打，以6：5逆轉勝。

興穀在首局靠著安打與對手失誤攻下4分，5局上再添1分，以5：1領先新生，但戰況在5局下半風雲變色，新生開路先鋒兼隊長羅佑旌率先上壘，中心打線張旭、林育任安打串連，而郭靖源滿壘時敲出清壘的再見安打，助球隊逆轉收下勝利。

新生總教練張治軒透露，郭靖源「容易失神」，而他今天擔任二壘手，比賽中發生2次失誤，但關鍵時刻用打擊替球隊建功，賽後郭靖源興奮地說：「我知道我前面表現不好，所以最後上去的時候有點緊張，但隊友都在幫我加油。」

至於桃園中平國小連兩年爭冠失利，昨天搶下首勝後，今天對上高雄中正國小，前兩局猛灌17分，終場19：1提前4局結束比賽。先發投手簡兆蔚、後援胡承頡各投2局，全場沒被敲出安打，僅在第3局因連續保送丟掉1分。

至於嘉義和興與澎湖講美之戰，和興靠著2局上的關鍵安打與精采守備當後盾，以7：1勝出；台北東園則是提前4局以13：3擊敗南投新街，陳廷豪先發2局失1分，獲得勝投。

台東新生後援投手陳鉅霖。圖／重光盃全國少棒賽提供
台東新生後援投手陳鉅霖。圖／重光盃全國少棒賽提供
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台東新生郭靖源滿壘時擊出再見安打。圖／重光盃全國少棒賽提供
台東新生郭靖源滿壘時擊出再見安打。圖／重光盃全國少棒賽提供
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