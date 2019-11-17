12強／得點圈打擊率2成44 火力串聯是中華隊下個課題

2019-11-17 18:47 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 蘇志畬 ／東京即時報導



中華隊在世界12強棒球賽的投手表現出乎預期，不過打線熄火成為未能一舉拿下奧運門票的致命傷，以中職球員為主的攻擊火力，面對國外高階投手束手無策，團隊打擊率2成07，六強中僅優於澳洲隊，得點圈打擊率則是2成44，如何有效串聯火力是中華隊重要課題。

中心打線不好扛，中華隊總教練洪一中就表示，中心打線完全熄火，是對美國隊之戰輸球的原因之一，而中華隊七場比賽，擔任三、四、五棒的打者，合計78打數、11支安打，打擊率僅1成41。

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中華隊在本屆賽事合計敲出46支安打，攻下24分，兩項數據都在六強倒數第二，2成79的長打率同樣僅優於澳洲，安打無法順利換回分數，得點圈打擊率低落是最大關鍵。

預賽中華隊雖然攻下10分，不過三場比賽得點圈有人時共19打數，僅敲出3安，吞下6次三振，得點圈打擊率1成58；進入複賽階段四場比賽，得點圈合計22打數，敲出7支安打，得點圈打擊率上升到3成18。

不過複賽得分數據提升，主要來自對南韓、澳洲兩戰，得點圈打擊率都有五成，拿下12分，對墨西哥、美國則是得點圈有人的8打數，都未敲出安打，對墨西哥遭0：2完封，面對美國則是2：3惜敗。