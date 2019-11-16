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少棒／重光盃開幕 陳炳甫：棒球外也要體驗人生

2019-11-16 20:09聯合報 記者葉姵妤／即時報導

由財團法人陳重光文教基金會舉辦的重光盃全國少棒錦標賽，今天在青年公園棒球場開幕，共有來自全台16縣市、合計32隊參戰，包括5支「全勤」參賽的隊伍。

今年重光盃加入台北市龍山國小、台中市忠孝國小、嘉義縣和興國小、南投縣新街國小等4支新血，5支「全勤隊」則包括台中市力行國小、新北市新埔國小、桃園市龜山國小、台北市的東園國小及福林國小，今天也在開幕典禮上接受表揚。

財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫指出，每年都以感恩的心情舉辦重光盃，希望在推動棒球運動之餘，也能兼顧選手品德教育與生活禮儀，「棒球不一定是一輩子的事業，但希望大家能透過這項賽事認識棒球、尊重棒球。」

除了在場上拚球技，重光盃也安排參賽球隊接觸不同的生活體驗，今年讓小球員參訪台北101、增廣見聞，陳炳甫說：「除了棒球，人生與知識也很重要。」他也勉勵小球員，在場上拿出自己最好的表現，但切記不要受傷，「未來路還很長，大家加油。」

重光盃邁入第11屆賽事，不少曾參賽的「學長」們已投入職棒戰場，台北市政府民政局局長藍世聰也勉勵參賽的小球員，因近期進行的世界12強賽，中華隊距離2020年東京奧運差臨門一腳，「希望各位小朋友繼續努力，未來有機會的話，幫台灣討回來。」

重光盃開幕，財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫致詞。圖／財團法人陳重光文教基金...
重光盃開幕，財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫致詞。圖／財團法人陳重光文教基金會提供
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