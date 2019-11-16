12強／午場比賽7點起床 洪一中：對球員是苦差事

2019-11-16 15:39 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 藍宗標 ／東京即時報導



世界12強賽賽程

中華隊結束世界12強棒球賽任務，從預賽到複賽七戰4勝3敗，總教練洪一中總結這次團隊表現，他說：「整體來講和想像不太一樣，本來覺得應是打優於投，沒想到投手表現非常棒。」

洪一中表示，投手群除了對日本之戰失八分，對墨西哥失兩分、對澳洲只失一分，對南韓更是無失分，或許情蒐有幫助，才能投出非常好的成績。

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中華隊進入六強複賽後，對墨西哥、美國、澳洲之戰都打午場比賽，只有對決南韓是在晚上，洪一中說：「中午比賽對打擊一定有影響，球員長期晚睡，一下子調整作息不容易。」

他表示，為了應付午場比賽，球員早上七點就要起床，很多人晚上躺平後根本睡不著，早起真的是苦差事。

中華隊今天對澳洲之戰5：1獲勝，兩隊在本屆賽事排名第五、第六，洪一中說：「一開始戰況膠著，雖是五、六名之爭，感謝球員沒有鬆懈，一直奮戰不懈，最後留下美好結局。」