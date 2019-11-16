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12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

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圖輯／12強戰報 中華對澳洲林哲瑄擊出3分砲

2019-11-16 14:02攝影中心 記者侯永全／即時報導

中華對澳洲，8局下，林哲瑄擊出三分全壘打。

8局下，林哲瑄擊出三分全壘打，場邊球迷嗨翻。特派記者侯永全/攝影
8局下，林哲瑄擊出三分全壘打，場邊球迷嗨翻。特派記者侯永全/攝影
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林哲瑄擊出三分全壘打，接受隊友道賀。特派記者侯永全/攝影
林哲瑄擊出三分全壘打，接受隊友道賀。特派記者侯永全/攝影
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8局下，林哲瑄擊出三分全壘打。特派記者侯永全/攝影
8局下，林哲瑄擊出三分全壘打。特派記者侯永全/攝影
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林哲瑄擊出三分砲。特派記者侯永全/攝影
林哲瑄擊出三分砲。特派記者侯永全/攝影
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