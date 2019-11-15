女棒／亞錦賽爭冠失利 中華隊不敵日本蟬聯亞軍

2019-11-15 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



在中國大陸廣東省舉行的第2屆亞洲女子棒球錦標賽，中華隊今天在冠軍戰再碰日本隊，3局下被攻進2分，雖然4局上追回1分，但留下滿壘殘壘，終場以1：2落敗，連兩屆居亞軍。

中華隊在預賽取得3連勝拿下分組第一，複賽兩戰也只輸1場，以1：16不敵日本，仍以複賽第2之姿挺進冠軍戰，與複賽第1、5戰全勝的日本再次對決。

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中華隊今天在3局下2出局後連投2次四壞球保送，接著讓日本第3棒敲出二壘打送回2分，先陷入0：2落後。而中華隊打線前3局沒有敲出安打，4局上宋智瑄、曾琪及黃巧芸連揮3支安打，再靠保送擠回1分，但滿壘的局面沒再添分數。

中華隊雖在4局下守住日本的滿壘攻勢，後2局面對得點圈有人的危機也都力保不失分，但打線自5局起遭到封鎖，連9名打者出局，無力反攻，終場就以1分差落敗。