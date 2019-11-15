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12強／中華隊投手好 美國隊一度苦惱

2019-11-15 16:33聯合報 特派記者蘇志畬／東京即時報導

中華隊在世界12強複賽與美國隊打得糾纏，美國隊最終才靠著，若克（Brent Rooker）在七局下的兩分砲，以3：2獲勝，總教練布洛休斯（Scott Brosius）稱讚中華隊表現好，一度讓球隊陷入難題。

中華隊先發投手吳昇峰6.2局失三分承擔敗投，不過前六局僅丟掉一分，全場也送出七次三振、僅一次四壞，接替的王躍霖、陳冠宇、陳鴻文則未失分。

布洛休斯認為對中華隊的比賽跟對澳洲隊時打得一樣艱辛，「中華隊有非常好的投手，也有很好的策略，讓我們難以突破，整體表現得非常出色，用各種變化球、速球抑制我們的得分。」

若克前兩打席都被吳昇峰三振，不過七局下瞄準失投的滑球開轟，若克表示，前幾個打席追打滑球，被對手的變化球引誘，但後來適應後，才有敲出全壘打的機會。

中華隊吳昇峰

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