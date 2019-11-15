世足資格賽／狂失9球不敵科威特 中華隊分組4連敗

2019-11-15 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



中華隊（白色球衣）以0：9慘敗科威特。圖／科威特足協提供 分享 facebook 世界盃亞洲區資格賽第二輪，中華男足展開客場二連戰，首戰在今天凌晨作客科威特，半場踢完中華隊以0：2落後，無奈下半場防守潰堤，最終以0：9慘敗，在分組賽吞下四連敗，戰績續在B組墊底。

中華隊分組賽前三戰都在主場進行，首戰以1：2不敵約旦隊，第二戰再以0：2敗給尼泊爾隊，第三戰移師高雄，面對勁敵澳洲隊，再以1：7吞敗，將帶著主場三連敗戰績征戰兩場客場比賽。

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11日晚間從桃園出發的中華隊，今天面對分組成績一勝一和一負的科威特，開賽前20分鐘都還能擋住科威特的進攻，不過中華隊在第19分鐘防守中場陳毅維再一次鏟球中不慎傷退，三分鐘後就被科威特Yousef Nasser頭錘破網，第42分鐘又被Al Ebrahim破門，半場踢完中華隊0：2落後。

不過下半場中華隊防守潰堤，第55分鐘起，在短短七分鐘的時間遭對手連進三球，最終就以0：9吞下慘敗，以0勝4負戰績持續在分組墊底，下一戰將在台灣時間20日凌晨0時迎戰二勝一和一負的約旦。