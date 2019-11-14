女棒／中華隊打退地主 亞錦賽與日爭冠

2019-11-14 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



中華女將赴中國大陸廣東省參與第2屆亞洲女子棒球錦標賽，昨天雖在複賽首戰不敵日本隊，但今天面對地主隊，靠對方投手保送連發，終場以15：0取勝，挺進冠軍戰，明天將再次對決日本拚首冠。

中華隊在預賽連勝南韓、香港和菲律賓，排名B組第一晉級，複賽首戰則以1：16不敵A組第一的日本，今天則碰上A組第二的大陸。

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中華隊在首局就有攻勢，靠保送、安打攻占得點圈後，藉由對手失誤及高飛犧牲打攻進3分。2局下同樣再靠對方的保送和失誤追加3分，將比數拉開為6分差。第3局則靠3支連續安打和對方奉送的6次四壞球保送海灌8分，4局下攻進第15分後，提前收進勝利。

至於中華隊今天動用2名投手，前3局沒讓大陸隊揮出安打，第4局雖被敲2安，但都讓跑者在壘上出局，全場製造變相的12上12下，沒給對手得分機會。