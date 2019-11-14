12強／後勤團隊辛勞 總教練洪一中盼國內給鼓勵
2019-11-14 20:29
聯合報 特派記者蘇志畬
／東京即時報導
中華隊今年從預賽打到複賽，後勤團隊依舊維持高規格待遇，國內卻傳出批評聲音，身在第一線的中華隊總教練洪一中忍不住為後勤抱屈，稱讚後勤忙到沒日沒夜，需要大家的鼓勵。
立委許毓仁在臉書指出，旅日投手張奕自己提行李進入球場，認為虧待國手，不過那其實是球員的個人球具，12強各國國家隊球員都是如此，後勤人員另有球隊共同物品需要幫忙搬運。
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這次中華隊從台灣移師到日本，後勤團隊收齊球員出國行李後，統一運至機場進行托運，落地後確認行李到齊，再由後勤搬運至飯店個人房間中，總教練洪一中說，球員從頭到尾都不需抬行李，只要帶自己個人隨身行李就好，「打開飯店房間，行李已經在裡面。」
業餘球員吳昇峰、王宗豪第一次參加一級賽事，感受度更是大不同，洪總表示，球員都在這邊，隨便問一個就知道，這次後勤團隊很辛苦，「給他們鼓勵一下嘛。」
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