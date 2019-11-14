12強／移師東京巨蛋不陌生 中華隊13人有經驗

2019-11-14 08:45 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 蘇志畬 ／千葉即時報導



中華隊今天到東京巨蛋進行團隊訓練，備戰明起在此對上美國、澳洲的兩場關鍵賽事，因近年台日棒球交流賽頻繁，28人名單中有13人曾在東京巨蛋出賽，但最熟悉還是日職球員，陳冠宇生涯在此登板三場、王柏融出賽七場，張奕則還沒投過。

王柏融在今年轉戰日職加入火腿隊，雖然賽季打擊率2成55並不算理想，但在東京巨蛋宛如個人主場，出賽七場，22打數有九支安打，其中有四支二壘安打、四分打點，打擊率4成09是征戰過18個球場中第二高，僅次於大阪京瓷巨蛋。

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效力羅德隊的陳冠宇在東京巨蛋連兩年出賽，2018年擔任先發，投四局失六分，今年作為中繼出賽兩場，2.1局失三分，帳面成績不理想，不過已是在東京巨蛋登板最多經驗的投手。

陳鴻文兩次到東京巨蛋，沒有留下好的回憶，2009年經典賽因傷勢關係，到東京後一球未投，2013年經典賽在預賽壓制澳洲、荷蘭隊，複賽到東京巨蛋對日本隊上場關門，卻被敲出追平安，最終承擔敗投。

王躍霖在2013年經典賽僅於預賽登板，不過2017年亞洲職棒冠軍戰在東京巨蛋連續出賽兩場，對南韓後援一局無失分、對日本中繼0.2局失一分，被敲一安，另有兩次保送。

不少球員都在亞冠賽踏上東京巨蛋草皮，除了王躍霖外，陳禹勳投0.1局無失分；朱育賢八打數兩安打，包括一發對平井克典的陽春砲；蘇智傑六打數一安打；林立代打一打數無安打。

林哲瑄、郭嚴文在2009、2013年經典賽都隨中華隊來到東京巨蛋，王勝偉、林泓育也在經典賽時於東京巨蛋出賽，胡金龍上一次在東京巨蛋出賽則是在2006年經典賽預賽。