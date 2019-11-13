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12強／中華隊想拚奧運門票 剩5種機會

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女棒／亞錦賽複賽輸日本 中華隊吞首敗

2019-11-13 22:40聯合報 記者婁靖平／即時報導

在中國大陸廣東省舉行的第2屆亞洲女子棒球錦標賽複賽開打，中華隊首戰對決日本隊，以1：16吞敗。

中華隊預賽分在B組，接連擊敗南韓、香港和菲律賓，以分組第1晉級，今天和上屆亞錦賽冠軍、A組第1日本交手，因失誤過多落敗。

日本隊在2局下靠中華隊連續失誤、石垣真野場內全壘打先拿4分，3局下再以11人次的攻勢，打進8分拉開差距，並提前在4局結束比賽。

中華隊在3局上靠宋智瑄觸身球保送及杜育娟安打、曾琪二壘打，跑回全場唯一分數。

4強複賽另有大陸、菲律賓隊，中華隊明天將出戰地主大陸隊，若能取勝，仍有機會晉級冠軍戰。

上屆亞錦賽，中華隊獲得亞軍，冠軍為日本隊。

中華隊

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