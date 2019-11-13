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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

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棒球／永慶房屋壘球總決賽 陳金鋒、黃暐傑現身

2019-11-13 19:18聯合報 記者葉姵妤／即時報導

「第六屆永慶盃壘球賽」今天進行冠軍戰，在「台灣巨砲」陳金鋒及旅美投手黃暐傑的見證之下，最終由「新店文山聯軍」以8：7擊敗「新莊、土城、中和聯隊」，第3度稱霸，比賽也在超過5百名同仁及眷屬的參與下熱鬧落幕。

今年永慶盃壘球賽經過2個月近40場賽事，由「新店文山聯軍」及「新莊、土城、中和聯隊」脫穎而出，兩隊在今天冠軍戰也戰得激烈，打到7局上維持平手，而「新店文山聯軍」之後靠2支連續安打敲回超前分，最終就以1分差勝出。

永慶房產集團為房仲首家且年年獲體育署頒發「運動企業認證」，今天永慶盃冠軍戰邀請陳金鋒及黃暐傑擔任貴賓，與永慶房產集團董事長孫慶餘一同為球員加油，並頒發冠亞軍獎盃。

現場還安排陳金鋒及黃暐傑在現場抽出幸運的永慶同仁，獲得簽名球棒、簽名球，另抽出5位幸運的永慶人與兩名球星合照。

陳金鋒及黃暐傑也參與永慶房屋最新的招募影片「永慶大聯盟-玩出人生新高峰！」拍攝，永慶房屋業管部陳賜傑協理表示，很榮幸與棒球界傳奇合作，並由「電競女神」小熊擔任遊戲實況主，希望藉由陳金鋒與黃暐傑的魅力，讓更多求職者認識永慶房屋「聰明工作 健康生活」的職場。

第六屆永慶盃壘球賽圓滿落幕。圖／永慶房屋提供
第六屆永慶盃壘球賽圓滿落幕。圖／永慶房屋提供
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新店文山聯軍奪下永慶盃壘球賽冠軍。圖／永慶房屋提供
新店文山聯軍奪下永慶盃壘球賽冠軍。圖／永慶房屋提供
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陳金鋒、黃暐傑現身永慶盃壘球賽。圖／永慶房屋提供
陳金鋒、黃暐傑現身永慶盃壘球賽。圖／永慶房屋提供
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陳金鋒小熊大聯盟

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