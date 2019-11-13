12強前夢到大白馬 抗韓強投張奕父：相信兒子有好表現

2019-11-13 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



我國旅日好手張奕昨晚再度爆氣燃燒，以6.2局無失分的好投，率隊成功抗韓；他的父親是花蓮玉里高中教練張正昌，張正昌說，12強賽前夢到路邊有匹大白馬，覺得就是張奕，深信兒子在這次賽事會有好表現，果然應驗，很開心兒子能為國家建功。

25歲的張奕是台灣棒球著名「陽家班」的成員之一，旅日好手陽岱鋼是他的表哥，他的父親張正昌是花蓮萬榮鄉太魯閣族人，母親曾惠美是台東阿美族人，昨到日本在場邊為兒子加油，張正昌則在家中看電視隔海加油。

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張正昌說，對戰委內瑞拉賽前兩天，他夢到開車看到路邊有很大一匹石刻的白馬，因他是原住民，作夢在原住民的習俗裡很有意義，他當下覺得「這匹馬就是張奕」，覺得這場夢境代表好事，很開心兒子真的投出好表現。

張正昌是玉里高中體育老師，他說，兒子熱愛打球，從國中就到台北參加棒球隊，高中赴日發展，感覺經過日職洗禮，這次12強賽事，兒子沒那麼緊張了。

對於昨天張奕抗韓力投112球，張正昌說，其實初賽結束張奕返鄉時，有告訴他手臂有些疲勞，他告訴兒子，這次是一級賽事，打者強度高，若真的覺得不行，可以告訴教練延後一場先發。

至於昨天投球數偏多，張正昌倒是不擔心，他相信兒子不會盲目硬撐，一定有考量過自己的身體狀況，這也正好讓兒子測試自己的能力到哪裡，能吃多少局數。

張正昌說，昨天賽後，祝賀電話接不完，學校還幫兒子製作一張大海報，他覺得「好爽」，尤其看到網路上球迷沸騰的留言，很感謝球迷們支持張奕，對於接下來的賽事，只想兒子說「加油」。