12強／中華隊擊敗南韓 辜仲諒頒370萬立即獎
2019-11-12 23:27
聯合報 特派記者蘇志畬
／千葉即時報導
中華隊在世界12棒球賽以7：0擊敗南韓隊，中華棒協理事長辜仲諒現場見證，賽後也到休息室為球員打氣，並立刻宣布頒發「立即獎」，教練團、球員每人可得10萬元獎金。
中華隊第一次在一級國際賽完封南韓，也順利保住爭取東京奧運門票的機會，辜仲諒在現場為中華隊加油，看到中華隊的好表現，立刻自掏腰包頒發獎金，中華隊共有28名球員，加上9人教練團，合計送出370萬元獎金。
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辜仲諒今年見證不少次各層級中華隊奪冠場面，今年亞錦賽睽違18年再度奪冠後，也在慶功宴上宣布加碼，每人除可領到的60萬國光獎金外，另補上40萬，湊齊百萬獎金，U18世界盃中華隊奪冠時，也加碼頒發200萬元。
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