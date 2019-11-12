關懷盃／28日花蓮開打 郭婞淳、曾櫟騁跨界力挺

2019-11-12 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



關懷盃賽事舉辦邁入第26屆，職棒球星林承飛、黃恩賜、張正偉及關懷大使郭婞淳、曾櫟騁現身記者會。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 每年底基層棒球盛事「關懷盃棒球邀請賽」，今年邁入第26年，賽事將於11月28日至12月1日在花蓮登場，以「勇敢去闖SAKIEMELEN」為主題，打造年度棒球豐年祭，除了中職球星之外，舉重女神郭婞淳、前跆拳道國手曾櫟騁也擔任關懷大使，跨界力挺。

由台灣原住民族棒球運動發展協會舉辦的關懷盃，是國內現存歷史最悠久的基層棒球賽事，每年底於後山登場，在花蓮、台東輪流開打，今年賽事在花蓮舉行，共有來自全台32支少棒隊伍、14支青少棒隊參賽。

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在少棒組賽事中，宜蘭縣三星及花蓮縣太巴塱國小都是26年「全勤」，另外新竹縣五峰國小及南投縣三光國中都是首度在關懷盃亮相，今年還首度邀請沖繩那霸市立安岡中學校來台打友誼賽，增加交流機會。

今天的賽事宣告記者會上，原棒協會員包括富邦悍將隊張正偉、統一獅隊黃恩賜及Lamigo桃猿隊林承飛代表現身，分享自己對於關懷盃印象及參與經驗，也希望用自己一路上「勇敢」的例子鼓勵正為棒球打拚的小球員。

而關懷盃也期望能透過棒球，增加原鄉關懷及各領域人才交流，去年由舉重女將郭悻淳擔任關懷大使，今年則邀請2012年倫敦奧運跆拳道銅牌國手、目前在花蓮擔任巡迴教練的曾櫟騁擔任，一起為原鄉運動發展努力。