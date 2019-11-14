投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

10月剛結束的2019年亞錦賽，吳昇峰是壓制中國打線的投手，球迷稱他「最強銀行員」與「抗韓投手」，2018年亞運帶領中華隊以2:1拿下勝投，這是中華隊睽違12年來再次戰勝韓國隊。一夕之間成為球迷焦點的吳昇峰，其實一路走來並不順遂，甚至曾經想放棄棒球。

他說：「假如團隊有十個人，我曾經就是那個排名第十、最不被重視的人。一路就是默默地練，別人過年可能放十天，我放到第二、三天就回來自主訓練；連球隊、教練都沒有放棄我，我怎能放棄自己？」

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找不到低點 因為一直在谷底

吳昇峰聊起棒球生涯，他笑說大學前的他，從來沒有被重視過。高中時期，因為實力不足，吳昇峰是隊中的老鼠屎、教練的眼中釘，只要動作沒做好，就會害的整個團隊訓練必須重來。

他還記得一次體能練習，已經不堪負荷，教練走到他旁邊問他：「要不要放棄？放棄可以休息喔！下次再練就好阿！」聽到下次再練的吳昇峰二話不說、馬上放棄，結果團體集合時，卻被教練當著全隊面前斥責他的行為，並告訴他運動員沒有放棄的權利。從此吳昇峰每當想要放棄的時候，就會想到這件事，就算被針對、被冷淡，也能憑著一股傻勁繼續練，等待上場的那一天。

鄉民稱為「最強銀行員」的吳昇峰。(照片提供：104掌聲) 分享 facebook

轉練側投 看到曙光

吳昇峰大學升上國立體育大學，當時採上肩投法的他並沒有太好的成績，他自覺教練不只不看好他，甚至想放棄他。他怎麼投都沒有起色，有次教練把他叫來，命令他去牛棚改練側投，這一改，也才延續了吳昇峰的棒球生涯。「如果我當初沒改，現在應該不在棒球圈了！」

走過開刀低潮 成為合庫王牌投手

吳昇峰加入合庫第二年，歷經右手肘開刀、右手指失去知覺的重大低潮。總是樂觀的吳昇峰，坦言長達半年的復健確實讓他失落。每天醒來後，就是到醫院或是重量室面對鏡子復健，一個月、兩個月過去了，手指還是沒有知覺。他說，球隊跟教練都沒有放棄他，他當然也沒有理由放棄自己。

傷癒之後，吳昇峰加倍苦練，結束球隊的團體訓練後，總是再抽出兩到三小時自主訓練，就連過年放假也不馬虎，提前回隊繼續練習。而這些努力，不會被辜負，近兩年吳昇峰在爆米花棒球聯盟比賽拿下最有價值球員、勝投王，也是首位合庫完成「無安打」比賽的投手。

30而立 首披國家隊戰袍出征

2017年吳昇峰第一次披上國家隊戰袍，在亞錦賽抗韓就繳出無失分的好成績，讓他在國際上嶄露頭角，2018年亞運再下一城，主投韓國又拿下勝投，成為名副其實的「抗韓英雄」。但因為兩天後還有一場對中國的比賽，吳昇峰當下的喜悅是壓抑的，不能太輕易地卸下壓力，吳昇峰事後回想起這場比賽，的確是他棒球生涯最重要的里程碑。

「為什麼打棒球？」是每個球員會被問到的問題之一，是什麼原因讓吳昇峰投入棒球？他如何從坐了15年的冷板凳起身，讓父母可以終於可以看到他在球場上的表現？

棒球員吳昇峰，照片提供：104掌聲 分享 facebook

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