12強／8搶3和諧畫面已遠 台、韓不再稱兄道弟

2019-11-12 08:15 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 藍宗標 ／千葉即時報導



2008年在台灣進行的八搶三奧運資格賽，中華隊最後一戰壓軸戲碼對決南韓前，兩隊都已提前晉級北京奧運，相隔11年又在奧運資格賽碰面，雙方不再「稱兄道弟」，今晚一定要分出高下，中華隊幾乎沒有退路。

中華隊在世界12強棒球賽六強複賽累積兩敗，反觀南韓已有兩勝，過去派出職棒菁英在一級賽事對戰19場，更以16勝3敗大幅領先。

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中華隊最近兩戰對日本、墨西哥合計18局只得一分，毫無長打表現，打完12強賽前四戰後，團隊打擊率降到1成85，今天若想擊敗南韓，得點圈有人時，打線不再出現斷層將是重點。

11年前在八搶三奧運資格賽，南韓在前五戰全勝，中華隊四勝一敗，兩隊都獲北京奧運參賽權，最後一戰打起來沒有太大火藥味，中華隊以3：4落敗後，雙方球員還一起接受爆滿球迷歡呼，這種和諧的畫面當然不可能在12強賽重現。

中華隊總教練洪一中、南韓教頭金卿文在2008年領軍晉級奧運，相隔11年又在史上第二次奧運資格賽相遇，當年效力日職巨人隊的球星李承燁已經退休，以電視球評的身分再到日本講解12強賽；南韓媒體形容，李承燁曾經效力羅德隊兩個球季，由他分析在千葉羅德球場進行的中華、南韓大戰，能給球員最好的意見。

南韓目前在12強賽預賽連同複賽已是四戰全勝，金卿文認為，球員的表現愈來愈好，不會給他們太大壓力，全隊都知道這次比賽的重要性。