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12強／13打數掛蛋 蘇智傑安打荒已是12隊之最

2019-11-12 07:57聯合報 記者陳宛晶／即時報導

中華隊在世界12強棒球賽複賽出師不利，爭取東京奧運門票也陷絕境，今晚六時與南韓一戰，背負著不能輸的壓力，打線在高壓之下能否覺醒，將扮爭勝關鍵，四戰皆先發卻始終安打掛蛋的蘇智傑是否繼續留在先發打線，也是教練團需解的問題。

中華隊在預賽僅2成08的團隊打擊率，進入複賽後持續冷感，昨天以0：2遭墨西哥完封，全場只敲3支安打，貧打再次成為最大罩門。總教練洪一中昨天賽後表示，不管檢討中華隊貧打，或對方投手較強，他都可以接受。

三場預賽加上一場複賽，中華隊先發打線都有些微變化，全數都先發上陣的球員，只有王威晨、王柏融、蘇智傑和林泓育，四人的累積打數也居全隊前四，但打擊率最佳也僅王威晨的2成35，王柏融為2成14，林泓育為1成67，蘇智傑則是四戰累積13打數沒有安打。

蘇智傑不僅是中華隊少數安打尚未開張的球員，攤開12隊全部球員數據，在未敲出安打的球員中，原以古巴隊賈西亞（Yurisbel Gracial）和波多黎各歐提茲（Daniel Ortiz）的12打數為最多，蘇智傑昨役再累積2打數沒安打後，「安打荒」已居所有球員最慘。

昨役對墨西哥遭完封後，中華隊的先發打序勢必將有變化，但洪一中也強調，「排來排去都是原來的樣子，不會差太多。」他直指，最大的問題關鍵仍在打者面對得點圈有人時心態必須改變，但如何改變打者心態，還要回去再研究，期望短期比賽能靠一點改變帶來效果。

中華隊蘇智傑

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