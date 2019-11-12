中信盃／力克鶴聲 三光奪青少棒冠軍

2019-11-12 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



南投縣三光國中奪下第六屆中信盃青少棒組冠軍，中信慈善基金會副董事長陳國世（後排右四）頒贈冠軍獎盃。 圖／中信慈善基金會提供 分享 facebook

第六屆「中信盃全國棒球錦標賽」經過三天激戰，昨天青少棒組冠軍誕生，來自南投縣的三光國中強勢壓境，過關斬將四戰全勝，最後一役以四比○擊敗屏東縣鶴聲國中，勇奪青少棒組冠軍。

中信盃共有新竹縣關西國中、南投縣三光國中、高雄市橋頭國中、屏東縣鶴聲國中及恆春國中等五所學校參與青少棒組。五隊歷經三天激烈賽事，在昨天產生冠軍得主。

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原本被視為奪冠熱門的關西在第二天就敗在三光手下，三光先發投手黃俊瑋以九十球完投七局，率隊以八比三贏球，拿下關鍵一勝，昨天再克鶴聲，順利贏得中信盃青少棒組冠軍。

三光國中兵源來自南投縣新街國小，而新街國小也是中信「愛接棒計畫」資助學校之一，自從接受計畫資助改善軟硬體設備後，全隊球技更加精進，還曾贏得第三屆中信盃少棒賽冠軍，同批球員畢業後進入三光國中棒球隊，扎實的訓練成果在今年中信盃上火力全開。

中信慈善基金會副董事長陳國世昨天親自頒發青少棒組冠軍獎盃，也勉勵球員，「獲得勝利相當榮耀也值得開心，但不要忘了這是團隊的功勞，各位要記得感謝你的隊員，還有教練、老師及家長，你們今天的勝利是來自他們對你們的肯定與信任。」青少棒組賽事昨天完美落幕，少棒組則持續激戰中。

此外，中信盃青少棒明星賽也在昨天舉行，特別邀請中信兄弟隊球員黃恩賜、曾陶鎔、楊志龍及蘇緯達擔任教練進行分組對抗，最後由曾陶鎔及黃恩賜所領軍的隊伍勝出。