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12強Live／中華打線變陣 對墨西哥拚複賽首勝

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12強／彭政閔猛看情蒐 中華隊6左打抗墨

2019-11-11 11:02聯合報 特派記者藍宗標／11日日本千葉電

中華隊今天在世界12強棒球賽六強複賽首戰墨西哥，總教練洪一中排出六名左打先發，包括預賽三戰未上場的郭嚴文也在其中，擔任七棒、二壘手，洪一中表示，從墨國先發投手雷耶斯（Arturo Reyes）的習性看來，他對左打的被打擊率較高。

雷耶斯今年在光芒隊3A出賽23場，其中19場先發，戰績7勝6敗、防禦率4.82，對左打被打擊率2成99，洪一中說：「看起來還好，速度中等，最快球速145公里左右。」

中華隊昨天觀察墨西哥情蒐資料，看到晚上十點，但兩位教練彭政閔、曾豪駒和投手、捕手看到很晚才休息；洪一中表示，他們不知看到什麼時候，最起碼很投入，國際賽換投時機很重要，一個環節不對就可能輸球。

洪一中說：「帶球隊最難之處還是投手，只要投手沒問題就好安排，一旦投手群穩定，球隊成績也會穩定。」

洪一中以日本隊為例，對方不但控球、變化球、速度都有一定水準，相較之下，中華隊落差較大。

中華隊總教練洪一中認為，國際賽還是投手群戰力穩定最重要。記者藍宗標／攝影
中華隊總教練洪一中認為，國際賽還是投手群戰力穩定最重要。記者藍宗標／攝影
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