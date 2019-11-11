12強／日媒介紹中華隊 期待右投先發三本柱

2019-11-11 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



12強棒球賽今天起在日本開打超級循環賽，日媒Sponichi Annex介紹五支來訪的球隊，對台灣的陣容，指出期待江少慶、張奕和胡智為合撐起「先發三本柱」，打者方面點名王威晨、林泓育和王柏融狀態不錯。

江少慶和張奕在小組預賽分別對波多黎各、委內瑞拉繳出優質先發，尤其是來自歐力士的張奕，日媒認為七局無失分的好投，讓人更期待他在複賽時的表現。

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先發有右投三本柱，日媒接著點出，包含效力羅德的左投陳冠宇，中華隊的中繼投手群表現穩定。

打線上，開路先鋒王威晨被認為是出色的打者，第四棒的林泓育則為有長打能力的捕手，另外，火腿的王柏融對日本一戰敲出兩支安打，將扮演後半段打線的關鍵人物。

日媒最後也引用日本隊先發投手今永昇太，在預賽對完中華隊時曾說，「和熱身賽我遇到的加拿大比起來，台灣打線擁有較佳的擊球能力。」

報導對其他四支隊伍的分析，形容美國隊是小將和老鳥的融合，陣中雖然有許多在小聯盟的未來之星，但也有經驗豐富的老將，例如捕手克拉茲（Erik Kratz）已經39歲；墨西哥則是充滿大砲的強力打線，包含克拉克（Matthew Clark）和納瓦洛（Efren Navarro）；靠著比較得失分率晉級的澳洲也有成為黑馬的可能。

日媒直指南韓是日本隊的最大敵手，擁有非常穩定的投手群，三場預賽只丟掉一分，有梁玹種、金廣鉉兩大左投撐場，牛棚也有河載勳擔任就援工作；打擊部分由全壘打王朴炳鎬領銜。