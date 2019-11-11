棒球／第6屆中信盃 26隊開打

2019-11-11 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



第六屆「中信盃全國棒球錦標賽」九日展開，中信慈善基金會副董事長陳國世 （前排中）昨天出席歡迎晚宴，為參賽選手加油打氣。 圖／中信慈善基金會提供 分享 facebook

第六屆中信盃全國棒球錦標賽在屏東中國信託公益園區熱鬧開打，一連五天的預賽吸引全台廿六支少棒與青少棒球隊前來參賽，大會的晚宴十六位獲得中信慈善基金會「愛接棒─少棒暨青少棒資助計畫」的小國手也現身會場，以自身經歷勉勵所有參賽球員，在激烈賽事中全力以赴，爭取最終冠軍榮耀。

中信盃九日起開打，廿六支球隊除了參與分組預賽外，也進行技術挑戰賽、明星對抗賽及棒球金頭腦挑戰賽，昨天的晚宴，包含中信慈善基金會副董事長陳國世、執行長高人傑、董事陳佳文、黃志宜、卓長興、台灣運動彩券公司總經理林博泰、國立中正大學教授鄭勝耀等人都現身為小球員們加油。

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陳國世致詞時勉勵球員，只要努力、不放棄任何機會，在球場上你們一定能發揮許多意想不到的能力，創造更多不一樣的人生夢想，甚至穿上中華隊球衣為國爭光。

陳國世說：「但是一定要謹記團隊的運動精神，因為『螺絲釘雖小但缺一不可』。我也要感謝各校老師及教練，謝謝你們成為孩子最堅強的後盾，也別忘了中信慈善基金會董事長辜哥哥常說的，一定要努力讀書，知識會充實你們的生活、幫你們成長，才會有更踏實的未來！」

十六位小國手為五百多位中信盃球員們加油打氣，升上國一的葉弘仁，經過國際賽事洗禮後，心態成熟許多，每天依舊刻苦練習，期待未來能踏上職棒殿堂，經由學長的經驗分享，也帶給「愛接棒計畫」小球員們珍貴的一課。