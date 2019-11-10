中職／披澳職巨人球衣開轟 張泰山助隊10：6勝味全

2019-11-10 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



味全龍與澳洲職棒阿德雷德巨人隊的國際交流賽「巨龍抵嘉・台澳大戰」今天繼續在嘉義市棒球場進行，「森林王子」張泰山披上前東家戰袍擔任先發第5棒指定打擊，於2局下從味全龍先發徐若熙手中敲出左外野陽春砲，率隊以10：6擊敗味全，成功扳回一城。

今天味全與阿德雷德巨人的比賽中，朱祥麟在第2局擊出一支陽春砲，拿下全場第1分，但今天擔任巨人指定打擊的張泰山也不甘示弱，馬上在2局下回敬一支全壘打將比數扳平。

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3局上味全攻勢再起，在一壘有人的情況下，川崎宗則和劉基鴻接連敲出兩支安打帶起攻勢，助隊取得3：1領先。5局上味全再靠著林旺衛敲出陽春砲、川崎宗則的高飛犧牲送回三壘上跑者，將領先擴大至5：1。

不過巨人在5局下展開反攻，開路先鋒阿克林斯基（Ben Aklinski）在兩出局後敲出全壘打追回3分，6局下再靠著2支安打追成5：5平，之後Logan O’Hoppe再敲出2分砲逆轉戰局。

儘管味全在8上靠著曾傳昇、張祐銘連續安打追回1分，但8下接替上場的廖任磊又被敲出一支兩分砲，巨人也靠這支全壘打鎖住勝果，以10：6逆轉味全。

而今天敲出全壘打的張泰山過去在澳洲職棒阿德雷德時期，生涯最終打席敲出滿貫砲，再度披上阿德雷德球衣又開轟，他表示自己許久沒上場打擊了，能有這樣的表現，也希望給年輕選手借鏡。