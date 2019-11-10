中職／狂！張泰山擊出全壘打 全場球迷陷入瘋狂

2019-11-10 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義即時報導



味全龍今天在嘉義市立棒球場與澳州職棒阿德雷德巨人打第二場國際交流賽，味全龍隊打擊教練張泰山今天改披巨人隊戰袍，在2局下半從味全先發投手徐若熙手中，相中一記145公里的快速直球，打出一發左外野發方向的全壘打，隊友直呼「老當益壯！」

張泰山上次在職業比賽開轟，是在去年1月27日，當時他還在阿德雷德巨人隊，最後一打席打出滿貫砲，張泰山跑回本壘時還忍不住落淚，球評也機動稱讚他是傳奇，未料今天又打出全壘打。

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