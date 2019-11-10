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12強／在台灣主場未登板 吳昇峰小遺憾

2019-11-10 09:01聯合報 記者蘇志畬／東京即時報導

中華隊吳昇峰。 報系資料照
中華隊吳昇峰。 報系資料照
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世界12強賽賽程

中華隊在世界12強棒球賽三場預賽，吳昇峰都在場邊熱身，但最後都未上場，他表示：「不會難過，這代表前兩場先發投手表現很好。」

吳昇峰前三場比賽原本設定是前五局有狀況就上場，但江少慶對波多黎各先發六局失一分、張奕對委內瑞拉七局無失分，第三場對日本的先發廖乙忠退場後，長中繼人選是胡智為，吳昇峰說：「這三場可能屬性的關係，教練有自己的考量，自己就是準備好。」

雖然說不難過，但吳昇峰還是有小小遺憾，這三場比賽在台灣舉行，都吸引破萬球迷進場，尤其最後一戰對日本更是2萬人滿場，他說：「沒有機會在這麼多台灣球迷面前投球，算是小小可惜。」

接下來複賽三場比賽，對手有吳昇峰最熟悉的南韓隊，他在去年亞運對南韓全明星隊先發五局僅被擊出四支安打，丟掉一分拿下勝投，也獲得「抗韓英雄」稱號。

12強總教練洪一中透露，複賽先發投手可能讓四人分攤，目前人選有江少慶、張奕、胡智為、廖乙忠以及吳昇峰，吳昇峰表示：「入選國家隊已經是很大的肯定，複賽一定還有機會上場，會拿出自己該有的表現。」

世界棒球12強棒協

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