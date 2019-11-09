中職／魏應充到場勉勵 龍隊13：4勝澳職巨人隊

2019-11-09 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



味全龍隊在本周末舉行「巨龍抵嘉 台澳大戰」，邀請澳洲職棒阿德雷德巨人隊來台進行2場交流賽，今天在嘉義市棒球場進行的首戰，龍隊二壘手李凱威單場4打點帶頭，全隊共揮出12支安打，終場以13：4贏球。

頂新前董事長魏應充推動龍隊重返中職，但日前因劣油案遭判刑5年9個月定讞，他在今天賽前親赴休息室向選手談話，他提到：「大家前幾天聽到這消息一定有點擔心，所以我一定有這樣的義務親自跟各位說明清楚。」

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魏應充指出：「因為味全龍就是我的兒子，我要讓他出生、成長、長大，我一定要好好呵護他，但呵護也需要大家幫忙，希望大家在領隊帶領下，朝總教練的目標前進，2021年打進總冠軍賽。」

魏應充也擔任今天的開球嘉賓，為比賽揭開序幕，龍隊教練團中的「森林王子」張泰山則在此戰擔任先發第3棒、指定打擊，首打席擊出內野滾地球後就退場，由魏應充獻花感謝他對台灣棒球的貢獻。

龍隊今天由7名投手輪番上陣，吳俊杰先發2.2局失2分，之後陳良志、洋投威爾森（Jared Wilson）、歲內宏明及森榮鴻、黃東淯、呂偉晟都登板亮相。

單場最有價值球員由李凱威拿下，3打數敲出2支安打、貢獻4分打點，頒獎時和啦啦隊一同跳舞，他靦腆的笑說：「第一次很不習慣，但也很新鮮。」總教練葉君璋則指出，李凱威狀況一直很好，個性、態度都很棒，希望他一直保持。