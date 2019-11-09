女棒／亞洲盃中山開打 中華隊擊垮南韓奪首勝

2019-11-09 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



第2屆亞洲盃女子棒球錦標賽今天在大陸中山開打，中華隊首戰南韓隊，靠著4局下攻進5分大局，提前5局以12：2搶下勝利，旗開得勝。

兩年前首屆亞洲盃賽事共6隊參賽，由日本隊奪冠，中華隊以亞軍作收。今年第2屆賽事共8隊參賽，預賽分2組進行單循環賽，取分組前2名晉級，中華隊與南韓、香港及菲律賓隊同在B組。

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中華隊今天首戰對上南韓隊，首局攻占滿壘後，靠對方的失誤先馳得點，之後陳郁霈揮出安打送回2分。2局下中華隊謝鈺瀅揮出安打，隨後再靠對手失誤跑回分數，將比數拉開為4：0。

南韓隊直到4局上靠中華隊守備失誤和長打追回2分，但中華隊打線在4局下又有攻勢，林倢妤三壘打送回1分，之後靠南韓隊連3次保送擠回分數，曾琪、宋智瑄連續安打送回3分，單局進帳5分擴大差距。

第5局中華隊靠曾琪的三壘打多添2分，讓比數形成10分差，提前收下勝利。中華隊明天第2戰將對上香港隊，後天與菲律賓隊交手。