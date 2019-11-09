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中職／偶像是張志豪 郭天信與中華隊對決很夢幻

2019-11-09 18:30中央社 嘉義9日電

中職味全龍隊野手郭天信9日受訪表示，還沒有去想像以後跟職棒各隊球員對決的場面，「...
中職味全龍隊野手郭天信9日受訪表示，還沒有去想像以後跟職棒各隊球員對決的場面，「但可以跟中華隊打交流賽很夢幻」。 中央社
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中職味全龍隊野手郭天信高中畢業時一度傳出有機會旅外，但最後留在中職，加入職棒後重視提升身體素質；郭天信說，先前跟世界12強中華隊交手很夢幻，能跟偶像張志豪同場競技。

郭天信在南英商工青棒隊時期，就是許多球探追逐的焦點，也一度傳出可能有機會旅外，但最後沒能圓夢，升上文化大學磨練，今年投入中職選秀、加盟味全龍隊。

看著近期文化大學學長「投打二刀」好手劉致榮表現亮眼，將加盟美職紅襪隊，郭天信回憶，高中畢業時沒能成功旅外，當然會難過，但既然已選擇加入中職，就會做好現階段該做的事情。

季中選秀後開始投入球隊訓練，郭天信說，守備、技術上沒有太大的差異，想辦法維持即可，教練團只希望他把身體的強度拉高，所以在重量訓練特別下功夫。

味全龍隊前陣子與世界12強棒球賽中華隊與古巴隊打交流賽，中華隊陣中有許多球員將是未來職棒一軍舞台的對手，郭天信表示，還沒有去想像以後對決的場面，「但可以跟中華隊打交流賽很夢幻，尤其可以跟偶像張志豪站在同一個舞台上」。

中職中華隊味全龍

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