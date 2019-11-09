影／不滿張泰山圖修很大 澎洽洽：越修越「帥」

2019-11-09 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



澎洽洽拿張泰山的圖片開玩笑，直言「修很大！」記者卜敏正／攝影 分享 facebook

中華職棒味全龍隊與澳洲職棒阿德雷巨人隊，今天中午在嘉義市立棒球場，舉辦「巨龍抵嘉，台澳棒球大戰」；球員張泰山是場上最受歡迎明星， 現場觀眾入場都收到他的加油圖片，藝人澎洽洽還開玩笑說，不滿這張圖片「修很大」，為什麼把張泰山越修越帥！

嘉義市立棒球場舉辦的「巨龍抵嘉，台澳棒球大戰」 受嘉義市政府丶議會熱情歡迎，市長黃敏惠 丶市議長莊豐安，頂新製油公司前董事長魏應充，及嘉市府團隊丶議會成員都到場為球員加油， 現場也吸引數千名球迷進場看球。

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「 味全龍回來了丶棒球魂也回來了！」黃敏惠表示，看球就是享受陽光丶享受一場快樂的比賽， 20年前味全龍離開職棒圈，造成許多人難過傷心，今年味全龍回來了，並在「天下嘉農」嘉義市立棒球場和澳洲職棒巨人隊舉辦一場國際交流賽，不但球迷開心，也吸引許多龍迷再度回來。

澎洽洽說，張泰山是他們明星棒球隊總教練，大家對棒球付出都不遺餘力，前兩天大家一起為中華隊加油，今明兩天則在這裡一起享受棒球。他也提醒，下週亞洲盃長青棒球賽，將在嘉義市舉行，他將帶隊來參加55歲以上老人組比賽，活到老打到老，愛棒球的人永遠不老！