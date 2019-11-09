中職／葉君璋談擴編選秀與補強：重點是捕手

2019-11-09 17:20 中央社 嘉義9日電



中職新軍味全龍隊季中選秀後展開集訓、安排多場交流賽，總教練葉君璋（右）9日受訪透露，年底擴編選秀與戰力補強，重點是捕手戰力。 中央社 分享 facebook

中職新軍味全龍隊季中選秀後展開集訓、安排多場交流賽，總教練葉君璋表示，幾場比賽看下來，陣中蠻多球員有突出表現。葉君璋透露，年底擴編選秀與戰力補強，重點是捕手戰力。

味全龍隊今年季中選秀後展開集訓，也陸續安排交流賽讓球員增加實戰經驗，先前曾與世界12強棒球賽的中華隊、古巴隊打交流賽，今天在嘉義市立棒球場則與澳職阿德雷德巨人隊交手，味全龍由吳俊杰先發主投。

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葉君璋表示，這段期間帶著味全龍隊， 「這支球隊活潑、有活力、守紀律」， 這陣子的交流賽，看到陣中蠻多球員有突出表現，包括打者洪瑋漢、劉基鴻、曾傳昇，以及投手徐若熙等人。

根據中職規定，味全龍隊今年底擴編選秀會，可從中職其他4隊30人保護名單，以及近兩年被選進球員之外的人選中，選1至2人（並支付權利金）補強戰力。

被問起目前的想法和規劃，葉君璋表示，有鎖定但不方便透露，不過分析現階段球隊隊型，季中選秀選進不少投手，相對而言捕手戰力稍嫌不足，將是補強目標，但也不一定完全從擴編選秀會尋找戰力。