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日職／王柏融首登火腿官方年曆 攜手中島卓也1月人物

2019-11-09 08:48聯合報 記者吳敏欣／即時報導

日職火腿隊即將發行2020年官方年曆，台灣選手王柏融中島卓也攜手登上1月份人物，監督栗山英樹則是2月份獨照。

王柏融去年12月以中職史上第一位入札制度旅外球員，和火腿簽下三年合約，來不及趕上今年的火腿官方年曆亮相，明年才是他首度成為年曆人物，而且就擺在1月份，和中島卓也合演背號「999」連線。

栗山英樹是12個月份中唯一享有獨照資格的，其餘月份皆由二至五位火腿球星共同撐場，包含3月的上澤直之、有原航平和金子弌大，4月有西川遙輝和近藤健介，6月則是中田翔和大田泰士。

火腿另外兩位洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）、羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）也有現身年曆，在年底的12月和吉田輝星、村田透、堀瑞輝同框。

不過王柏融今年首個旅日賽季並不理想，受傷勢影響數次下二軍調整，球季中後段手感明顯降溫，總計出賽88場，打擊率2成55，3轟、35分打點，明年得想辦法找回長打身手。

火腿王柏融中島卓也

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