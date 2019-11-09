日職／王柏融首登火腿官方年曆 攜手中島卓也1月人物

2019-11-09 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



日職火腿隊即將發行2020年官方年曆，台灣選手王柏融和中島卓也攜手登上1月份人物，監督栗山英樹則是2月份獨照。

王柏融去年12月以中職史上第一位入札制度旅外球員，和火腿簽下三年合約，來不及趕上今年的火腿官方年曆亮相，明年才是他首度成為年曆人物，而且就擺在1月份，和中島卓也合演背號「999」連線。

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栗山英樹是12個月份中唯一享有獨照資格的，其餘月份皆由二至五位火腿球星共同撐場，包含3月的上澤直之、有原航平和金子弌大，4月有西川遙輝和近藤健介，6月則是中田翔和大田泰士。

火腿另外兩位洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）、羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）也有現身年曆，在年底的12月和吉田輝星、村田透、堀瑞輝同框。

不過王柏融今年首個旅日賽季並不理想，受傷勢影響數次下二軍調整，球季中後段手感明顯降溫，總計出賽88場，打擊率2成55，3轟、35分打點，明年得想辦法找回長打身手。