12強一戰成名 中華隊投手張奕凱歸花蓮祭祖

2019-11-08 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



旅日投手張奕在世界12強棒球錦標賽初賽掛帥先發，主投7局一分未失，率領中華隊擊敗強敵委內瑞拉，一戰成名；他今天回到家鄉花蓮縣萬榮鄉西林村祭祖，報告自己為國爭光的好表現，縣長徐榛蔚到場致意，頒發台灣之光賀匾，預祝中華隊在複賽能繼續有好表現。

25歲的張奕，父親是萬榮鄉太魯閣族人，母親是台東阿美族人，張奕也是棒壇著名「陽家班」的一員，表哥是旅日好手陽岱鋼。張奕國中畢業後就到日本發展，加盟日職歐力士隊，從育成野手開始，後來棄打從投闖出一片天，今天獲得日職一軍首勝，是日職史上首位在一軍初先發便拿下勝投的棄打從投育成選手。

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張奕在對委內瑞拉之戰大放異彩，以7局無失分還投出6次三振的好表現，率領中華隊取得初賽第二勝，晉級複賽。長期在日本打拚的他，多年未曾回到家鄉，利用在台灣比賽的機會，今天回到家鄉祭祖，引起一陣旋風，族人放鞭炮歡迎這位棒球英雄，許多人圍著他索取簽名球，張奕都滿面笑容，來者不拒。

花蓮縣長徐榛蔚傍晚到張家登門致賀，萬榮鄉長古明光、鄉民代表會主席潘元基、村長王依美、在地的校長謝明生、胡永寶等人，與多位族人一同前往。

徐榛蔚除了關心張奕在日本的生活狀況，也送上「台灣之光」賀匾、致贈原住民勇士山豬牙項鍊，盛讚張奕在投手丘的好表現，絕對稱得上台灣之光、花蓮之光與西林之光。