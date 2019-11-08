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台澳大戰將起 澳洲球員先到嘉義市城隍廟拜拜

2019-11-08 19:17聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

澳洲阿德雷德巨人棒球隊，明後2天下午2點起，將在嘉義市立棒球場與中華職棒創始球隊味全龍，首辦國際交流賽「巨龍抵嘉 台澳大戰」，阿德雷德巨人隊今天上午抵台後，直奔嘉義市到國定古蹟嘉義城隍廟，先入境隨俗參拜城隍爺，再聆聽城隍廟古蹟文物導覧解說。

澳洲阿德雷德巨人棒球隊，今天上午由領隊戴維深帶領，到嘉義市城隍廟參拜，球員們雖然不認識城隍，但透過翻譯說明，都跟著持香或合十參拜，也深深感受台灣特有廟宇文化，瞭解各神尊宗教的特色，並祈願城隍爺庇佑。

阿德雷德巨人隊與味全龍的比賽，將於明後2天下午2時在嘉義市棒球場開打，味全龍由總教練葉君璋、教練黃煚隆、張泰山等率領同場競技。

嘉義市長黃敏惠，今天也在臉書發布球星張泰山，為嘉義市拍攝的代言地方創生影片，影片中帶領嘉義市小球員不斷練習，直到最後露出滿意微笑。片中還穿插嘉義市知名涼麵店，新一代匠人與新一代木工師傅，為傳承而揮汗如雨練習。張泰山更在影片中告訴年輕人，「前輩的肩膀可以依靠，勇敢出發改變未來！」

黃敏惠表示，嘉義市有許多年輕人學習傳統的事業，在灶邊、在工地、在球場上揮汗如雨的練習。絞盡腦汁的思考創意，同儕合作前進，爭取肯定、獲取商機。於是有了門庭若市的涼麵店，於是有了更精湛的木工技藝。還有更多在嘉義市的年輕人，用他們的方式承接過去，運用創意改變未來。

黃敏惠還在臉書上提到，再任市長團隊內有更多年輕面孔加入、委以重任，她也相信這城市充滿許多年輕人才，希望借重年輕世代創意，為嘉義注入更多活力。

澳洲阿德雷德巨人棒球隊，今天到嘉義市城隍廟，先入境隨俗參拜城隍爺，再聆聽城隍廟古...
澳洲阿德雷德巨人棒球隊，今天到嘉義市城隍廟，先入境隨俗參拜城隍爺，再聆聽城隍廟古蹟文物導覧解說。記者卜敏正／翻攝
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澳洲阿德雷德巨人棒球隊，今天到嘉義市城隍廟，先入境隨俗參拜城隍爺，再聆聽城隍廟古...
澳洲阿德雷德巨人棒球隊，今天到嘉義市城隍廟，先入境隨俗參拜城隍爺，再聆聽城隍廟古蹟文物導覧解說。記者卜敏正／翻攝
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澳洲阿德雷德巨人棒球隊，今天到嘉義市城隍廟，先入境隨俗參拜城隍爺，再聆聽城隍廟古...
澳洲阿德雷德巨人棒球隊，今天到嘉義市城隍廟，先入境隨俗參拜城隍爺，再聆聽城隍廟古蹟文物導覧解說。記者卜敏正／翻攝
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張泰山為嘉義市拍攝的代言地方創生影片。圖／嘉義市政府提供
張泰山為嘉義市拍攝的代言地方創生影片。圖／嘉義市政府提供
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澳洲阿德雷德巨人棒球隊，今天到嘉義市城隍廟，先入境隨俗參拜城隍爺，再聆聽城隍廟古...
澳洲阿德雷德巨人棒球隊，今天到嘉義市城隍廟，先入境隨俗參拜城隍爺，再聆聽城隍廟古蹟文物導覧解說。記者卜敏正／翻攝
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