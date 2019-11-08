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中職／統一集團參與旅展 高志綱擔任一日店長

2019-11-08 17:53聯合報 記者葉姵妤／即時報導

連續3天在台北南港展覽館舉行的旅展，統一集團烘焙生活美學館沒缺席，還邀請統一獅隊教練、「傑尼獅」型男及啦啦隊Uni Girls女孩擔任一日店長，為現場民眾服務。

今天旅展活動首日，獅隊二軍總教練高志綱及Uni Girls的Mina、辰羚現身會場，擔任統一集團烘焙生活美學館的一日店長。第一站前往「左岸咖啡」區，高志綱指出，自己平常就喜歡喝咖啡，而左岸咖啡讓他在忙碌時仍能方面的品嘗咖啡。

之後他也分別前往「統一渡假村」及「聖娜多堡」的品牌館擔任一日店長，同時分享自己對於景點及美食的回憶及喜好。所到之處都有熱情民眾尋求合影，高志綱也送上特別準備的親筆簽名球，展現親和力。

高志綱指出，很開心受集團邀請來到現場和民眾互動，「第一眼真的有讓我意外的驚艷，結合集團產品形象包裝，讓整個氛圍是很輕鬆，很有特色，推廣不同品牌的特色。」他也推薦大眾利用周末一同來參觀、體驗。

明天的一日店長任務將由獅隊新生代捕手陳重羽接棒，在下午2點與Uni Girls的Albee、妮妮和球迷相約，獅隊也歡迎北部地區球迷把握休季期間，到台北南港展覽館4樓旅展統一集團烘焙生活美學館同樂。

獅隊二軍總教練高志綱與Uni Girls擔任一日店長。圖／統一獅隊提供
獅隊二軍總教練高志綱與Uni Girls擔任一日店長。圖／統一獅隊提供
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獅隊二軍總教練高志綱擔任一日店長。圖／統一獅隊提供
獅隊二軍總教練高志綱擔任一日店長。圖／統一獅隊提供
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高志綱統一獅陳重羽

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