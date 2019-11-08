中職／統一集團參與旅展 高志綱擔任一日店長

2019-11-08 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



連續3天在台北南港展覽館舉行的旅展，統一集團烘焙生活美學館沒缺席，還邀請統一獅隊教練、「傑尼獅」型男及啦啦隊Uni Girls女孩擔任一日店長，為現場民眾服務。

今天旅展活動首日，獅隊二軍總教練高志綱及Uni Girls的Mina、辰羚現身會場，擔任統一集團烘焙生活美學館的一日店長。第一站前往「左岸咖啡」區，高志綱指出，自己平常就喜歡喝咖啡，而左岸咖啡讓他在忙碌時仍能方面的品嘗咖啡。

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之後他也分別前往「統一渡假村」及「聖娜多堡」的品牌館擔任一日店長，同時分享自己對於景點及美食的回憶及喜好。所到之處都有熱情民眾尋求合影，高志綱也送上特別準備的親筆簽名球，展現親和力。

高志綱指出，很開心受集團邀請來到現場和民眾互動，「第一眼真的有讓我意外的驚艷，結合集團產品形象包裝，讓整個氛圍是很輕鬆，很有特色，推廣不同品牌的特色。」他也推薦大眾利用周末一同來參觀、體驗。