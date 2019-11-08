12強／澳洲3：1勝加國保住生機 送南韓進複賽

2019-11-08 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



澳洲隊在世界12強賽預賽吞下2連敗，今天對上1勝1敗的加拿隊，兩隊以1：1僵持到8局下，韋德（Logan Wade）揮出2分打點三壘敲回致勝一擊，澳洲隊以3：1勝出，保住晉級生機，也確定送南韓隊晉級複賽6強。

澳洲隊想挺進複賽剩一線希望，今天是非贏不可，1局下肯納利（Timothy Kennelly）揮出二壘打，靠隊友推進上三壘後，藉由葛蘭迪尼（Robert Glendinning）的高飛犧牲打跑回全隊第1分。

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加拿大隊則在2局上還以顏色，龐培（Tristan Pompey）、托索尼（Rene Tosoni）接連兩支二壘打將比數扳平。

3局起加拿大隊只出現1支安打，沒能再添分數，澳洲隊則在8局下獲得2次四壞球保送，韋德揮出中外野方向的三壘打，一棒送回2分突破僵局，也打下勝利打點。

澳洲隊搶下這一勝後，戰績1勝2敗，若晚場南韓隊擊敗古巴隊成為分組第1，澳洲、加拿大、古巴3隊戰績相同，將比較對戰優質率決定晉級第2席晉級資格；若南韓隊不敵古巴隊，韓、古戰績同為2勝1敗攜手晉級，對戰戰績也會帶進複賽。

因此這也意味，中華隊確定無法提前拿到明年東京奧運門票，複賽還要和南韓拚排名（澳洲未定），排名最高的一隊才能前進奧運，而中華隊已帶著1敗進入6強超級循環賽。