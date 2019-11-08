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NBA／八村壘場外收入驚人 華郵讚態度始終謙遜

2019-11-08 09:55聯合報 記者劉肇育／即時報導

八村壘。 美聯社
八村壘。 美聯社
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儘管在昨天出戰印第安那溜馬的比賽中，寫下新秀賽季首場單場零得分表現，但華盛頓巫師日本籍混血前鋒八村壘本賽季不僅場上表現受到關注，場外所引發的商業效應更是持續延燒，根據美國網站「富比世」報導，八村壘在這個賽季預計將獲得超過一千萬美元的場外收入，將比他的年薪高出至少一倍。

身為日本史上首位在NBA選秀會首輪獲選的球員，八村壘開季後隨即獲得巫師球團的重用，菜鳥球季前七場比賽平均上場27.6分鐘，且全是以先發前鋒的身份登場，並繳出平均12.6分6籃板和1.3助攻的數據。

儘管場上表現在新秀中已算是名列前茅，但根據「富比世」報導，八村壘場外商業收入更在今年新秀中僅次於目前仍一場未打的鵜鶘狀元郎威廉森（Zion Williamson），在聯盟球員中還能排上前12名。

報導中指出，八村壘目前至少有七個代言合約，且到明年明星賽前，還有可能再增加三到四個商業合作夥伴，目前已簽下的包括了運動品牌Jordan Brand、遊戲廠商NBA2K、日本電器（NEC）、CASIO、日清食品等全球合約，另外，還與軟銀、三井住友銀行簽下日本的代言合約。

而八村壘引發大批日本媒體的追蹤，也讓美國媒體感到相當訝異，「華盛頓郵報」就報導，在10月底一場出戰雷霆的比賽後，共有18名來自14家不同日本媒體的記者現身巫師主場採訪八村壘，讓該名記者直言「這是在採訪總冠軍嗎？太瘋狂了。」

不過該篇報導中也指出，八村壘始終保持著謙遜有禮的態度，談到日本媒體對他的高度關注，八村壘說：「我一直在面對這樣的狀況，且規模還在擴大，但這不是我該關心的事情，我只需要在場上保持專注，籃球才是我的首要任務。」

巫師NBA鵜鶘

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