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12強／晉級球隊中墊底 中華隊打擊火力待升溫

2019-11-08 08:17聯合報 記者陳宛晶／即時報導

中華隊出征世界12強棒球賽，完成進入六強複賽的初步目標，接下來真正的考驗登場，面對的對手全是魔王等級，中華隊想要闖關收下東京奧運門票，預賽團隊打擊率僅2成08的火力亟需提振，先發投手也必須續繳好投，才能成為中華隊爭勝的後盾。

世界12強棒球賽預賽，中華隊以1：8敗給日本隊。記者黃仲裕／攝影
世界12強棒球賽預賽，中華隊以1：8敗給日本隊。記者黃仲裕／攝影
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中華隊帶著對日本隊的1敗進入六強複賽，將在複賽遭遇A組與C組的晉級球隊，想要收下東京奧運門票，必須取得優於南韓與澳洲的排名；南韓目前在預賽握有2勝、澳洲已吞2敗，但尚未底定晉級或淘汰，戰到今天的預賽最後一天才見分曉。

前進六強後，中華隊的考驗升級，不僅遭遇的對手實力更強，也有內憂等待解題；中華隊預賽三戰團隊打擊率僅2成08，在已晉級的四隊中排名墊底，前三依序為美國隊2成84、墨西哥隊2成81和日本隊2成53，而王威晨與林立三戰都有安打演出，表現最為穩定。

若比較長程砲火，中華隊同樣居後段班，預賽三戰僅林立在首戰敲出兩分砲，而日本的兩轟都由第四棒鈴木誠也包辦；A組代表火力凶猛，墨西哥敲4轟，美國則是已狂掃10發全壘打，13名野手已有8人開轟，先發九棒幾乎都埋伏有一棒開轟的實力。

中華隊在預賽投出亮點，江少慶先發6局失1分，張奕先發7局無失分，陳鴻文與陳冠宇後援都有穩定演出。接下來中華隊將在六天內面臨四場硬仗，如何在投手群中找出更多可用之兵，考驗教練團功力，目前中華隊13名投手共10人出賽，剩側投的吳昇峰和黃子鵬、旅美的林鋅杰尚未登板。

先發投手在預賽三戰的觀察後大致成形，江少慶、張奕可望續扛重任，胡智為在昨天對日本演出3.2局中繼好投，確認近況調整沒有問題後，也預計將在複賽轉任先發，而11日打頭陣的先發投手，到16日的複賽最終戰之間，已有4天休息，再上陣應無問題。

世界棒球12強棒協

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