12強／晉級球隊中墊底 中華隊打擊火力待升溫

2019-11-08 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



中華隊出征世界12強棒球賽，完成進入六強複賽的初步目標，接下來真正的考驗登場，面對的對手全是魔王等級，中華隊想要闖關收下東京奧運門票，預賽團隊打擊率僅2成08的火力亟需提振，先發投手也必須續繳好投，才能成為中華隊爭勝的後盾。

世界12強棒球賽預賽，中華隊以1：8敗給日本隊。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

中華隊帶著對日本隊的1敗進入六強複賽，將在複賽遭遇A組與C組的晉級球隊，想要收下東京奧運門票，必須取得優於南韓與澳洲的排名；南韓目前在預賽握有2勝、澳洲已吞2敗，但尚未底定晉級或淘汰，戰到今天的預賽最後一天才見分曉。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

前進六強後，中華隊的考驗升級，不僅遭遇的對手實力更強，也有內憂等待解題；中華隊預賽三戰團隊打擊率僅2成08，在已晉級的四隊中排名墊底，前三依序為美國隊2成84、墨西哥隊2成81和日本隊2成53，而王威晨與林立三戰都有安打演出，表現最為穩定。

若比較長程砲火，中華隊同樣居後段班，預賽三戰僅林立在首戰敲出兩分砲，而日本的兩轟都由第四棒鈴木誠也包辦；A組代表火力凶猛，墨西哥敲4轟，美國則是已狂掃10發全壘打，13名野手已有8人開轟，先發九棒幾乎都埋伏有一棒開轟的實力。

中華隊在預賽投出亮點，江少慶先發6局失1分，張奕先發7局無失分，陳鴻文與陳冠宇後援都有穩定演出。接下來中華隊將在六天內面臨四場硬仗，如何在投手群中找出更多可用之兵，考驗教練團功力，目前中華隊13名投手共10人出賽，剩側投的吳昇峰和黃子鵬、旅美的林鋅杰尚未登板。

先發投手在預賽三戰的觀察後大致成形，江少慶、張奕可望續扛重任，胡智為在昨天對日本演出3.2局中繼好投，確認近況調整沒有問題後，也預計將在複賽轉任先發，而11日打頭陣的先發投手，到16日的複賽最終戰之間，已有4天休息，再上陣應無問題。