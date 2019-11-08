12強／複賽千葉海洋、東京巨蛋登場 王柏融成績兩樣情

2019-11-08 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



中華隊前進世界12強棒球賽複賽，接下來的四場比賽依序在千葉羅德海洋球場和東京巨蛋登場，對旅日一年的王柏融來說已不陌生，但在這兩座球場出賽的成績卻是兩樣情，在東京巨蛋擁有4成打擊率，來到千葉羅德卻只剩0成63。

王柏融回本壘得分後，與隊友擊掌慶祝。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

中華隊昨天在B組預賽最終戰以1：8不敵日本，確定將帶著1敗戰績進入六強複賽，進行超級循環賽，四場比賽將對上A組晉級的墨西哥、美國，以及C組出線球隊；C組今天將進行預賽最後一天賽事，由加拿大對上澳洲、古巴對上南韓。

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儘管對手尚未確定，但中華隊的出賽日期與場地都已出爐，下周一上午11時與周二晚間6時皆在千葉羅德海洋球場出賽，休息兩天後，周五與周六早上11時都在東京巨蛋迎戰對手；決賽則在周日登場，複賽排名第三與第四的球隊進行季軍戰，前二名的球隊進行冠軍戰，爭奪150萬美元冠軍獎金。

中華隊前兩戰都在千葉海洋球場出賽，陣中對這座球場最熟悉的球員，首推效力羅德隊的左投陳冠宇，他也傳授隊友在這裡投球的心得，由於球場靠海風大，且會有從本壘往投手方向吹的風，對投直球較為不利，但投變化球則可多加利用風向；此外，他也提醒隊友，到時溫度約11、12度，但體感溫度會更低，一定要做好保暖。

王柏融今年是旅日效力日本火腿的第一年，征戰日職各座球場，也在千葉海洋球場累積不少經驗值，但回憶可能不怎麼甜美，他本季在這裡出賽六場，累積16打數僅敲出1支安打，吞下4次三振，打擊率只有0成63；複賽後兩戰前進東京巨蛋，王柏融就有心得多了，出賽七場，累積22打數敲出9安打、3保送、4分打點，打擊率達4成。